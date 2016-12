Papo de Esporte: Overdose de jogos

O Londrina Esporte Clube vai participar de quatro competições oficiais em 2017. Em janeiro, começa a Primeira Liga. Em fevereiro o Estadual e a Copa do Brasil. E em maio a Série B. O torcedor vai ter um cardápio variado de opções de dias e horários de jogos.

Ao que tudo indica, o Londrina só não vai ter jogo segunda-feira. Terça, sexta e sábado tem Série B, o Paranaense tem jogos quartas, quintas, sábados e domingos, a Copa do Brasil quarta e quinta e a Primeira Liga as partidas serão nas quartas-feiras. Meio de semana, jogos possivelmente nesses horários, dependendo da competição: 19h15, 20h, 20h30, 21h, 21h15 e 21h45. Já nos finais de semana, 11h, 15h30, 16h, 16h20, 16h30, 17h, 17h30, 18h30,19h30 e 21h! Opções aos montes!

Em termos de números de jogos, só na Série B se tem a tabela fechada: 38 rodadas, sendo 19 em casa e 19 visitas. As demais competições, o LEC fará o calendário. No Paranaense, são onze jogos na primeira fase, sendo seis em casa e cinco fora. E aí tem quartas de final, semi e final – ou do campeonato ou troféu do interior. Ou seja, poderão ser até mais seis jogos. Dezessete ao todo. Na Primeira Liga, são três jogos na primeira fase, sendo um em casa e mais duas viagens. Aí, em jogo único, quartas, semi e final. Podem ser até mais três jogos. Seis no total.

E na Copa do Brasil, em princípio, o Londrina vai a Gurupi-TO e jogará lá pelo empate. Se avançar, receberá o vencedor de Figueirense x Rio Branco-AC em jogo único no Café. Se passar, enfrentará em dois jogos quem passar de São Raimundo-PA x Fortaleza-CE versus Comercial-MS x Joinville-SC. E a partir daí, oitavas, quartas, semi e final, de modo que, se alcançar a final da Copa do Brasil, o Londrina poderá fazer até 12 jogos.

De modo que, em 2017, o Londrina vai fazer, no mínimo 53 jogos e no máximo 73. Se excluirmos dezembro, afinal, a última rodada da Série B acontecerá no último sábado de novembro (dia 25) e, lembrando que o primeiro jogo será dia 25 de janeiro contra o Figueirense em Santa Catarina, o ano será frenético. Em 305 dias possíveis de jogos do LEC, com no mínimo 53 (isso se não tiver amistoso na pré temporada), dá um jogo a cada 5,7 dias. Se chegar a final de todas as competições, com 73 jogos na temporada, será um jogo a cada quatro dias.

Incluindo aí viagens e descanso (que também é treino), a pré temporada precisa ser bem feita e, os reforços que vão se incorporar com o ano em andamento vão ter que chegar razoavelmente preparados, visto que não haverá muito tempo para adequações. É importante tem um elenco com quantidade, mas, principalmente, qualidade, posto que a temporada promete. O clube é o senhor do destino no tocante a construção do calendário. Talvez não serão 73, mas se chegar as oitavas da Copa do Brasil, final do estadual – nem que seja a do interior, e passar de fase na Primeira Liga, serão 65 partidas! Uma overdose do Tubarão em 2017!

Guilherme Lima - Jornalista e Professor - Londrina - Paraná