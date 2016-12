Quando sou vencido pelo meu eu!

Se pudéssemos voltar no tempo uns dezoito meses, eu diria que pouquíssimos brasileiros compreenderiam o atual caos econômico que vimos atravessando. A letargia do povo brasileiro é algo estarrecedor...

Dinheiro não admite desaforos, e o roubo desmedido de nossos políticos de todas as siglas, (está difícil encontrar alguém que se salve), tiraram de nossa economia acima de um trilhão de reais, apenas nos últimos 14 anos. E os larápios são muitos, algumas centenas, entretanto há um maestro de toda essa vilania, que hoje leva ao desespero muitos milhões de brasileiros.

Seu nome é Luiz Inácio Lula da Silva, o homem mais honesto do país, segundo Luiz Inácio. O mesmo que na semana passada, abriu processo contra o juiz Deltan Dallagnol, por difamação e calúnia, e exige ressarcimento de um milhão de reais. Coisa de louco! Só no Brasil!!!

Réu em várias ações penais, duas da própria Operação Lava Jato, Lula não tem mais por onde escapar. Provas e delações premiadas brotam por todos os lados.

Bandido não tem amigos, bandido tem cúmplices, e estes o entregam na primeira reprimenda mais séria.

Pessoas que não se esforçam para ser melhores, usam mal feitos, pilantragem e conluios, como formas de conseguir as coisas de maneira fácil. A arma que usam é a mentira. E pagam um preço pelas suas falcatruas... Sempre pagam... Isso é inexorável! O crime nunca compensa!!!

Olavo de Carvalho cita que burrice e maldade não são termos antagônicos; eu concordo plenamente com isso, e já presenciei muitas situações que ratificam esse pensamento e aprendi que a única coisa, a única qualidade que nos liberta é o conhecimento.

É por isso que não paro de estudar... E é o entendimento das coisas que nos torna felizes. Porque com conhecimento eu sempre sou útil, e ajudo as pessoas a minha volta.

Lula anseia ser presidente pela terceira vez. Todavia, o seu próximo destino será a CADEIA! As provas são incontestáveis...

E é revoltante, todos os dias, ouvir a ladainha de canalhas que detém o comando deste país. É duro engolir crápulas de longa data, manifestar que estão tranquilos, que só agiram dentro da lei, que sua conduta é ilibada, que sua moral é inatacável...

Sabemos todos que a realidade é bem outra... Eles mentem na cara dura... E sempre mentem... E ainda enganam alguns incautos... Aqueles letárgicos...

Eu aprendi que aquele que se rende ao seu próprio EU, ou que pensa sempre em si próprio antes de pensar no outro, este alguém já é um derrotado. Quando alguém enaltece as suas qualidades, ele precisa lembrar as suas origens... Descer de seu pedestal é sábio...

Amar o dinheiro e amar as coisas deste mundo é FATAL! Você pode se deprimir ou você pode se excitar ao amar o dinheiro. Excitado ou deprimido você será um perdedor, mesmo com o bolso cheio de dinheiro.

Entender a importância do dinheiro é respeitá-lo. Jamais amá-lo porque isso o levará a ambição desmedida. Amar o dinheiro sempre o desequilibra...

Aproveitar as coisas boas deste mundo é sábio e Deus quer isso para nós, porém sem o consumismo desenfreado que corrompe o c oração do homem, e o faz cair e rastejar e viver o inferno aqui na terra.

É o livre arbítrio que leva o homem a pecar, que leva a ruína financeira e social e moral... É a ganância desmedida, as drogas e o álcool, a sexualidade desenfreada que mantém milhões de pessoas escravas de seus próprios desejos. Elas são vencidas pelas suas carnalidades. São vencidas pelo seu próprio EU!

Mas a vida é efêmera! Ela é fugaz... E se abrevia a cada respirar...

Mas seres humanos são eternos, isto é, a nossa morte terrena nos levará unicamente a dois endereços: O céu ou o inferno.

Não há uma terceira alternativa!

Então, não comprometa o seu futuro... Raciocine comigo, nós precisamos conquistar o céu e para isso precisamos apenas obedecer a Deus...

Render-se ao seu próprio Eu nunca vale à pena... Simplesmente não vale à pena...

Luiz Inácio que o diga....

João Antonio Pagliosa - www.palestrantejoaopagliosa.blogspot.com.br