Acordo entre MP-PR, DER e construtora define rumo de obras da duplicação da PR-455

A empresa encarregada pela construção do viaduto da Avenida Dez de Dezembro, na PR-445, em Londrina, tem 60 dias para realizar uma avaliação dos riscos dos muros de contenção e do elevado. A determinação veio a partir de homologação na última sexta-feira, 16 de dezembro, de acordo judicial firmado entre o Ministério Público do Paraná, por meio da 24ª Promotoria de Justiça da Comarca, o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Paraná (DER-PR) e a construtora responsável pela obra.

De acordo com o MP-PR, há vários anos, a rodovia PR-445 está sendo duplicada no trecho urbano de Londrina, mas a construção foi interrompida por ter apresentado sérios problemas estruturais em alguns de seus viadutos. Estas situações foram levadas à Promotoria de Justiça pelo Clube de Engenharia e Arquitetura de Londrina (Ceal), que chegou a pedir a interdição judicial da obra para que as desconformidades fossem sanadas. O acordo assinado nesta semana se refere a este processo.

Outras deliberações

O documento homologado também demanda que nestes 60 dias a empresa se responsabilizará em adquirir um inclinômetro, aparelho que servirá para a realização do monitoramento do viaduto da Avenida Dez de Dezembro, o qual ficará a cargo da Universidade Estadual de Londrina. Em relação ao viaduto com a Avenida Waldemar Spranger, também na PR-455, todos os serviços relativos aos projetos deverão estar prontos em 60 dias. A construtora terá prazo de 180 dias para realizar as obras de reforço neste trecho e 20 dias para a instalação de todos os tubos guia para a inclinometria.

A liberação do tráfego na rodovia, no trecho do viaduto com a Avenida Waldemar Spranger, será realizada após o término dos serviços de reforço das fundações do viaduto e da realização da primeira medição da inclinometria (medida de referência do monitoramento). Este viaduto também será monitorado pela UEL, que se utilizará do mesmo aparelho a ser adquirido pela empresa.

O tempo mínimo de monitoramento das referidas obras pela universidade será de 12 meses, podendo ser ampliado. Todos os resultados serão repassados ao MP-PR, para ciência e acompanhamento de todo o processo, de modo que não haja quaisquer dúvidas a respeito da segurança da rodovia.

Ascom/Ministério Público do Paraná