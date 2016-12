Premiadas unidades municipais de educação envolvidas em ação de combate ao Aedes aegypti

Através de sorteios, escolas municipais e CMEIs receberam notebooks e tablets; evento contou com a presença do prefeito Alexandre Kireeff

O prefeito Alexandre Kireeff participou, na terça-feira (20), do sorteio das unidades escolares municipais que participaram da iniciativa “A Educação no combate ao Aedes aegypti”. Durante o ano, as escolas e Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) promoveram ações de combate ao mosquito transmissor da dengue, zika vírus e chikungunya.

Participaram também do evento a secretária municipal de Educação, Janet Thomas, a Educadora em Endemias, Cristina Torquato, representando o secretário municipal de Saúde, Gilberto Martin, diretores e representantes das escolas municipais e CMEIs.

Durante o evento, foram sorteados três notebooks entre as 74 escolas municipais e 29 CMEIs que participaram de todo processo contido no regulamento do projeto. Receberam os notebooks os seguintes CMEIs: Anita Correia, Professora Vanderlaine Aparecida Rodrigues Ribeiro e Professora Rosangêla de Oliveira Romano.

Durante o evento, foi realizada a entrega de tablets para nove escolas municipais. Quatro receberam o equipamento por oferecer o ensino integral, e outras cinco foram sorteadas. Os aparelhos eletrônicos serão utilizados pelos próprios alunos, e foram disponibilizados, no máximo, 32 tablets por escola.

As escolas sorteadas foram as seguintes: Eugênio Brugin, Arthur Thomas, Aristeu dos Santos Ribas, Moacyr Camargo Martins e Anita Garibaldi. Participaram do sorteio 27 escolas da rede pública municipal. Os tablets foram adquiridos através do Plano de Ações Articuladas (PAR) do Ministério da Educação, mediante emenda parlamentar do deputado federal Alex Canziani.

NC/PML