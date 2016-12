Programação do Natal 2016 encerra neste sábado (24)

Atrações incluem eventos com o Papai Noel no Museu de Arte e concertos musicais na Concha Acústica

As atividades da programação de Natal Londrina 2016 encerram neste fim de semana. Os últimos dias de celebração terão eventos e apresentações culturais voltados para toda a família londrinense.

Nesta quinta-feira (22), das 17 às 21 horas, o Café Escola do Senac promove o “Café com o Papai Noel” no Museu de Arte de Londrina, na Rua Sergipe, 640, centro. O evento é aberto ao público e, durante a atividade, que terá a presença do Papai Noel, haverá um workshop sobre a cultura do café em Londrina e informações a respeito do café, suas etapas de cultivo e produção.

No mesmo dia, das 17h30 às 19h30, a Concha Acústica será o palco do Concertos Folha de Londrina 2016, que terá apresentações musicais de diversas orquestras e grupos locais, com músicas clássicas, brasileiras e temas natalinos. A organização informou que há possibilidade de o evento sofrer alterações, conforme as condições climáticas do dia.

A programação prossegue na sexta-feira (23), no Museu de Arte. A partir das 19 horas haverá a entrega de presentes pelo Papai Noel às crianças que enviaram suas cartinhas e foram sorteadas. O encerramento da programação de Natal será no sábado (24), com o último dia da presença da Casa do Papai Noel no Museu de Arte. O público poderá visitar o espaço das 10 às 17 horas.

As atividades são realizadas pela Prefeitura de Londrina, através do Instituto de Desenvolvimento de Londrina (Codel), em parceria com o Sindicato do Comércio Varejista de Londrina (Sincoval), Associação Comercial e Industrial de Londrina (Acil) e o Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil (Sicoob).

Decoração

Quem visitar a Praça Marechal Floriano Peixoto – praça da Bandeira- poderá ver a decoração natalina que inclui árvore e Papai Noel.

decoração do Museu de Arte de Londrina, incluindo a Casa do Papai Noel, foi realizada através do projeto “Natal Encantado”, do Sincoval. A programação do Natal 2016 em Londrina conta com patrocínio da Sanepar e New Life. Tem o apoio da Guarda Municipal de Londrina, Secretaria Municipal de Cultura, Corpo de Bombeiros, Londrina Convention Bureau, Polícia Militar, Rota do Café, SEBRAE, SENAC e SESC.

Programação dos últimos dias do Natal 2016

5ª

22/12/2016

Museu de Arte

das 17 às 21horas - Café com Papai Noel com - Café Escola do SENAC

Concha Acústica

das 17h30 as 19h30 - Concertos Folha de Londrina/2016

6ª

23/12/2016

Museu de Arte

19horas - Entrega de presentes pelo Papai Noel para as Crianças

Museu de Arte

20horas - Sorteio para 02 famílias de 05 estadias no SESC Caiobá

Sab

24/12/2016

Museu de Arte

Último dia com a presença do Papai Noel.

NC/PML