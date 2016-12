Prazo para negociação de débitos pelo Profis encerra nesta sexta-feira (23)

Pagamento de impostos e taxas municipais pode ser feito à vista, com desconto de 80% em juros e multa

Encerra nesta sexta-feira (23) o prazo para negociação de débitos municipais através do Programa de Regularização Fiscal (Profis). Pelo programa, os contribuintes obtêm descontos em juros e multa ao negociar débitos de impostos municipais, como IPTU ou ISS, inscritos ou não em dívida ativa. Para aderir, basta comparecer na Praça de Atendimento da Prefeitura, das 9 às 18 horas.

A adesão ao Profis também pode ser feita no Pró-Cidadão, localizado na avenida Saul Elkind, 790, no Centro Cultural dos Cinco Conjuntos. O horário de funcionamento é das 12 às 18 horas. A Secretaria Municipal de Fazenda realiza atendimento telefônico, através do número (43) 3372-4444, das 9 horas às 17h30, e também pelo e-mail callcenter@londrina.pr.gov.br. O Call Center funciona de segunda a sexta-feira. O Profis teve início no dia 4 de outubro, com a sanção da Lei Municipal nº 12.457.

O contribuinte que negociar os débitos à vista pelo Profis obtém desconto de 80% em juros e multa. Também é possível parcelar as dívidas no mês de dezembro, porém, sem desconto. Para aderir ao Programa, basta apresentar os dados do titular, ou o número de inscrição imobiliária informado no carnê do imposto municipal.

