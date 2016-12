UBS Vila Nova reabre à comunidade

Unidade de saúde, localizada na região central, retoma o atendimento após receber diversas melhorias estruturais

O prefeito Alexandre Kireeff e o secretário municipal de Saúde, Gilberto Martin, participaram, ontem (21), da reabertura da Unidade Básica de Saúde Luiz Marques de Mendonça (UBS Vila Nova), que retoma os atendimentos após passar por reformas estruturais. A unidade fica na Rua Cabo Verde, 150, região central.

Essa é a última entrega de reforma em Unidades Básicas de Saúde de Londrina, dentre o pacote estipulado no início desta gestão. Para Kireeff, essas ações devem ter caráter permanente e continuado. “Há muitos anos não havia nenhum tipo de intervenção na manutenção das unidades de saúde. Com essa entrega, superamos 1/3 de todas as UBS reformadas ao longo do período, além da entrega de cinco novas. Nossa expectativa é que esse movimento de manutenção seja permanente, para que tenhamos um padrão médio de instalações e possamos atender a população com mais qualidade.”

A unidade atende um público de aproximadamente 7,5 mil pessoas de 28 bairros e estava fechada desde agosto deste ano para a realização de procedimentos de recuperação e melhorias estruturais, solucionando problemas advindos de desgaste predial para proporcionar mais conforto aos usuários e funcionários.

O secretário de Saúde contou que foi preciso pouco mais de 60 dias para o trabalho de recuperação e reforma da unidade. “São cerca de 20 unidades básicas recuperadas nesses quatro anos, o que é uma performance muito boa, visto que temos 54 unidades. Se tivéssemos a cada quatro anos esse quantitativo reformado, já estaríamos na quarta ou quinta rodada de melhorias, o que diminuiria significativamente o número de problemas em nossas unidades”, destacou.

A área de 247,84 metros quadrados recebeu adequações no teto, telhado, paredes, pintura geral, revisão elétrica, melhorias nos banheiros, além de recuperação e reparos em equipamentos internos. As obras também permitiram mais acessibilidade a pessoas com necessidades especiais (banheiro e guia no asfalto), e adaptação de alguns ambientes, segundo as normas de vigilância sanitária, como instalação de telas, azulejos em esterilização, lixos e adequação de fluxos de trabalho nos ambientes. Ainda foram instalados pontos de rede em algumas salas, com a finalidade de garantir acesso ao prontuário eletrônico.

Martin também comentou que a execução dos trabalhos foi acompanhada pelo Conselho Municipal de Saúde, que participou de perto dando sugestões e apontando complementos que ajudaram a melhorar o resultado final. O espaço oferece atendimento em enfermagem, clínica médica, pediatria, ginecologia e Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) com farmacêutico, nutricionista, educador físico, psicóloga e fisioterapeuta.

Ao todo, foram investidos R$ 118.311,01, sendo o recurso proveniente do governo estadual. Os trabalhos foram feitos pela empresa Fasini Construtora e Incorporadora LTDA, contratada por meio de processo licitatório.

Durante o período em que esteve fechada, os atendimentos médicos e de enfermagem, como consulta, pré-natal, puericultura, vacinação e outros procedimentos, foram realizados na UBS do Jardim do Sol. Os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) que trabalham na região continuaram realizando as visitas normalmente. Já os atendimentos em grupo realizados pelo NASF passaram a ser feitos todas as quartas-feiras no CAPS Infantil, também localizado na Vila Nova.

Abrangência

O local atende atualmente um público aproximado de 7.500 pessoas, de 28 bairros: Jardins Guaporé 1 e 2, Oguido, Quati, Tabapuã, Yoshikawa, Nossa Senhora do Desterro, Parques ABC 1 e 2 e São Cristóvão, Residencial Portugal, Vilas Adolfo, Agari, Aparecida, Chácara Agari, Conceição, Ernest, Garcia, Mendonça, Menegazzo, Monteiro, Nalin; Nóbrega, Nova, Pietraróia, Shimabokuro, Surjus, Conjunto Residencial Tietê.

Outras obras

Desde 2013, a atual gestão construiu e inaugurou quatro Unidades Básicas de Saúde (UBS) em Londrina: a UBS Milton Gavetti, UBS Padovani/Vista Bela e UBS Campos Verdes, todas localizadas na região norte, e a UBS Guanabara, que fica na região central.

Além das quatro unidades básicas, o Município também realizou a construção da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Maria Angélica Castoldo, a UPA centro-oeste, localizada na Avenida Abélio Benatti, nº 4.000.

Outras obras da atual gestão foram a reforma e ampliação da UBS Itapoã e UBS San Izidro, localizadas na região sul da cidade. Ainda houve obras de recuperação predial em 16 UBSs, mais o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS III). Está em andamento a recuperação da UBS do Parque das Indústrias, na região sul.

Em 2016

Neste ano, a Secretaria Municipal de Saúde concluiu a ampliação e reforma da Unidade Básica de Saúde (UBS) Itapoã, que foi reinaugurada em agosto de 2016, em obra realizada através de convênio com o Governo do Estado.

Estão em fase de conclusão os processos licitatórios para a construção da UBS Fraternidade, ampliação e reforma da UBS Maravilha e reforma do Pronto Atendimento Infantil/Centrolab. Está em fase de licitação os processos para ampliação e reforma da Maternidade Municipal e reforma e reparo estrutural da UBS do Panissa.

Projetos

Também em 2016, foram concluídos os projetos para a construção da nova sede regional do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência (SAMU) e construção da UBS Santa Rita, tendo sido encaminhada solicitação à Secretaria Municipal de Obras para elaboração de termo de referência.

Os projetos complementares para a construção das duas unidades do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS Álcool e Drogas, tiveram o processo licitatório concluído. Também está sendo homologado o contrato para repetição de projetos para construção da nova Unidade Básica de Saúde do Cafezal, e iniciado o processo licitatório para a sondagem e fundações dessa obra.

