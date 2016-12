Saúde divulga números da dengue em Londrina

Haverá, nesta quinta-feira (22), uma ação educativa no Terminal Rodoviário para conscientizar a população sobre o mosquito Aedes aegypti

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS), por meio do setor de Endemias, divulgou ontem (21) o boletim semanal com os dados sobre a dengue em Londrina. De janeiro até o momento, foram registradas 15.025 notificações relacionadas à doença. Deste total, foram confirmados 5.157 casos e descartados 8.936. Outros 932 casos estão em andamento e aguardam o resultado de exames laboratoriais.

Para intensificar o combate ao mosquito Aedes aegypti e evitar sua proliferação, o Município continua promovendo diferentes ações dentro da campanha “Verão sem Aedes”. Nesta quinta-feira (22), das 8 às 14 horas, será realizada uma ampla divulgação no Terminal Rodoviário de Londrina, localizado na Avenida Dez de Dezembro, nº 1.830.

Aproveitando o grande fluxo de usuários do espaço público neste final de ano, os agentes de endemias do município irão distribuir informações sobre a dengue, a febre chikungunya, o zika vírus e outras endemias como a esquistossomose e a leishmaniose, além de informações sobre doenças transmitidas pelo caramujo africano e o bicho barbeiro.

Para isso, serão entregues panfletos e utilizadas faixas com mensagens de combate ao Aedes aegypti. A ação educativa também contará com instrumentos como maquete, larvário e materiais para simbolizar os possíveis criadouros, como, por exemplo, pneus, tampinhas, garrafas, sacos plásticos, entre outros.

“Verão sem Aedes” - A campanha foi lançada oficialmente no dia 9 de novembro com uma carreata que percorreu a região oeste de Londrina. O objetivo é conscientizar a população sobre a importância de eliminar os possíveis criadouros do mosquito, evitando sua proliferação durante o período do verão.

O trabalho está sendo feito por meio de ações que incentivam a eliminação dos criadouros do mosquito, recolhimento e condução do material descartado para o caminhão de coleta de resíduos, fazendo com que cada pessoa faça a sua parte dentro do que esteja a seu alcance.

NC/PML