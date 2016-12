Governo autoriza suplementação e investimentos para Unespar

Foi autorizada na terça-feira, 20, a liberação da segunda parcela no valor de R$ 1,5 milhão em suplementação para a Universidade Estadual do Paraná (Unespar). A confirmação aconteceu em reunião do reitor, professor Antonio Carlos Aleixo, com o secretário de Estado da Ciência e Tecnologia, João Carlos Gomes, e o chefe da Casa Civil, Valdir Rossoni.

Somado ao repasse realizado no início do mês, a instituição recebeu um aporte de R$ 3 milhões para ações de custeio. Nesta etapa, serão contemplados o pagamento de alugueis dos campi de Curitiba I e de Paranaguá, serviços de transporte, terceirização de vigilância e apoio administrativo para o campus de Curitiba II e o apoio ao Restaurante Universitário do campus de Apucarana. Na primeira parcela foram efetuados os pagamentos das empresas terceirizadas que realizam serviço de limpeza e uma parte dos alugueis.

O pró-reitor de Administração e Finanças, professor Rogério Ribeiro, explica que os pagamentos são referentes à despesas deste ano e algumas pendências do exercício anterior. “A suplementação foi solicitada considerando os itens essenciais para manutenção das atividades da universidade e fecharmos o ano sem dívidas”, argumenta.

O reitor lembra que há dois meses a suplementação havia sido discutida pela gestão em reunião com os deputados na Casa Civil e recentemente foi objeto da mobilização estudantil. Além disso, reconhece o esforço dos deputados estaduais Hussein Bakri, Tião Medeiros, Douglas Fabrício e Márcio Nunes, oriundos das regiões onde a Unespar está inserida, pela ajuda junto ao executivo estadual para as liberações.

Investimentos

Por meio da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (SETI), a Unespar também receberá recursos para investimento. Parte do repasse, um valor de R$ 326 mil, será destinada para compra de 61 computadores, 40 notebooks e 20 projetores. Outra parte garantirá a aquisição de duas vans zero quilômetro.

Asimp/Unespar