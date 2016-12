Lucas Lucco também é maquiador

Aline Mineiro lança programa no YouTube, entrevista Lucas Lucco e é maquiada pelo cantor

A Panicat Aline Mineiro lançou um programa no YouTube chamado 'No Secrets', que traduzido significa 'Sem Segredos'. O programa além de entrevistar convidados, também conta os segredos da atriz e nos alimenta com conteúdos diversificados e incomuns.

"Eu criei o No Secrets para mostrar coisas legais as pessoas, tirar dúvidas que não são comumente comentadas. Na rede social ficamos limitados, não dá para mostrar tudo. Eu quero ficar próximas as pessoas, quero que as pessoas fiquem mais próximas a mim, façam parte do meu dia a dia, o Instagram não faz isso, o YouTube já acredito que faça.

Vou colocar tudo no YouTube, as coisas que faço, minhas viagens, trabalhos, curiosidades, vou mostrar minha vida de uma forma mais transparente." Conta Aline Mineiro.

O último entrevistado foi o cantor e ator Lucas Lucco que conta no programa de sua experiência como maquiador, maquiando Aline que se surpreendeu.

"Não é que ele sabe maquiar? Claro, não foi nenhum profissional, mas não fez feio."

Lucas conta de seu último clipe e muitas outras novidades de sua carreira

Confira a entrevista completa em seu canal:

https://www.youtube.com/watch?v=oJk1j_LyO0s

Fabiano de Abreu/Asimp