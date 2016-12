Três lançamentos para todos os gostos embalam semana de Natal no cinema do Aurora Shopping

Estreiam nesta quinta (22) a comédia nacional “Minha Mãe é Uma Peça 2”, a animação “Sing – Quem Canta Seus Males Espanta” com versão legendada e o terror coreano “Invasão Zumbi”

A icônica Dona Hermínia, personagem criada e interpretada pelo humorista Paulo Gustavo, está de volta às telonas na comédia “Minha Mãe é uma Peça 2”, que estreia nesta quinta-feira (22) na Cineflix do Aurora Shopping. O filme é uma continuação do original, lançado em 2013, um dos grandes sucessos recentes do cinema nacional e que alçou o seu protagonista – oriundo da TV – ao estrelato, sendo um dos atores de comédia mais bem pagos do Brasil e de maior prestígio entre o público.

Nesta sequência, Dona Hermínia é uma bem-sucedida apresentadora de TV. No entanto, dentro de casa as coisas não vão muito bem. A mãe superprotetora vai ter que lidar com o ninho vazio, afinal os filhos Juliano e Marcelina resolvem criar asas e terem suas próprias vidas. Para compensar e preencher os cômodos, o filho mais velho, Garib, decide visitar a mãe acompanhado do neto e ainda, Hermínia recebe uma inesperada visita da irmã Lucia Helena, a ovelha negra da família, que mora há anos em Nova York.

Além do elenco original, “Minha Mãe é Uma Peça 2” conta com a participação de Patrycia Travassos (destaque do longa), Luana Piovani, Suely Franco, Samantha Schmütz e do ator Herson Capri, que reprisa o papel do odiado ex-marido, Carlos Alberto.

Para o público infantil e para toda a família se divertir no cinema, a opção mais indicada é a animação “Sing – Quem Canta Seus Males Espanta”. Em condição de pré-estreia na semana passada, o filme expande na programação da Cineflix com mais sessões durante a semana. “Sing” conta a história de um empolgado coala que decide criar uma competição de canto para aumentar os rendimentos de seu antigo teatro. A disputa movimenta o mundo animal e promove a revelação de diversos talentos da cidade, todos de olho nos 15 minutos de fama e 100 mil dólares de prêmio.

Um dos grandes destaques dessa animação pré-finalista ao Oscar 2017 é a trilha sonora, composta por várias músicas do universo pop e interpretadas pelos próprios atores que dublam a animação: Matthew McConaughey, Reese Witherspoon, Scarlett Johansson, dentre outros. A Cineflix exibe a versão legendada diariamente no Aurora Shopping, às 21h10. No Brasil, a dublagem ficou a cargo de Mariana Ximenes e dos cantores Fiuk e Wanessa Camargo.

Para quem deixar o espírito natalino de lado e tiver coragem de encarar um filme de terror, também estreia o coreano “Invasão Zumbi”, uma das maiores bilheterias da história na Coreia do Sul e destaque na Mostra Internacional de Cinema em São Paulo. A história se passa em um trem de alta velocidade com destino à cidade de Busan, quando um vírus que transforma as pessoas em zumbis se espalha. A cidade conseguiu com sucesso se defender da epidemia, mas agora os passageiros no trem devem lutar pelas suas sobrevivências até chegarem ao destino final.

"Invasão Zumbi" tem sessões diárias às 21h40.

Pré-venda ‘Assassin’s Creed’

Um dos games mais famosos ganha sua adaptação para as telonas e os fãs de “Assassin’s Creed” já podem garantir seus ingressos com antecedência na bilheteria da Cineflix. O filme entra em cartaz oficialmente no dia 12 de janeiro.

