Fernanda D´avila curte calorzão em lancha de 56 pés

Com todo glamour e regalias que um artista pode ter, Fernanda D'avila está com o marido e um casal de amigos em Angra dos Reis no Rio de Janeiro aproveitando o calorzão que está fazendo. A gata fez fotografias em uma linda paisagem em uma lancha de 56 pés.

"Celebrando a vida, afinal sempre trabalhei muito aos finais de semana na época do Domingão do Faustão e nunca pude curtir com família e amigos. Tinha que ser tudo programado nas datas específicas de folga e nem sempre a agenda batia." Disse a dançarina.

Pra variar, a ex-bailarina do Faustão estará em Salvador no carnaval, mas dessa vez ela estará apresentando o evento no palco, para milhões de pessoas que lotam as ruas e seus trios, fazendo o carnaval de Salvador um dos mais conhecidos do Brasil.

"Meu Final de ano será trabalhando, transmitindo ao vivo o réveillon de Salvador com os maiores nomes da música. A galera poderá assistir aos shows, curtir as entrevistas durante os intervalos e além disso vai rolar muita Dança com a Equipe show do Fit Dance. Estarei apresentando ao lado do apresentador e empresário Fábio Duarte." Conclui Fernanda.

Fabiano de Abreu/Asimp

