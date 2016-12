Ceal e IPPUL realizam entrega oficial de projetos complementares do Super Bus em Londrina

Na terça-feira (20), no Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina (IPPUL), o Clube de Engenharia e Arquitetura de Londrina (Ceal), juntamente com os parceiros ACIL, SINDUSCON NORTE, SINTTROL, SINDEMETAL E TCGL, fizeram a entrega oficial dos projetos de estrutura metálica e cobertura, hidráulico e de prevenção de incêndio dos terminais Acapulco, Vivi Xavier e Ouro Verde para atender o sistema Super Bus.

Na ocasião também foi assinado a ata referente a entrega desses projetos para a Prefeitura Municipal de Londrina sendo esta assinada pelo Prefeito Municipal Alexandre Kireeff, pela presidente do Ippul Ignês Dequech Álvares e pelo presidente do Ceal Eng.º José Fernando Garla.

O Diretor de Projetos do IPPUL, Humberto Leal abriu a reunião com a apresentação dos projetos de infraestrutura e revitalização dos quatro terminais em Londrina o Ouro Verde, Vivi Xavier, Acapulco e posteriormente o terminal Milton Gavetti, cuja estrutura possibilita a instalação de placas fotovoltaicas e também prevê o aproveitamento da agua das chuvas.

Também foi apresentado os novos pontos de ônibus que terão um aspecto totalmente diferenciados e contarão com painel eletrônico informando o horário exato dos ônibus através de um sistema de GPS; esses pontos também contou com a ajuda do CEAL na coordenação dos projetos complementares de estrutura metálica e hidráulico.

A presidente do IPPUL, Ignês Dequech Álvares, agradeceu o empenho e a competência de todos na realização destes projetos, que será de grande valia para cidade e ressaltou que Londrina esta sendo vista como uma cidade inovadora, principalmente pela execução deste e de outros projetos de desenvolvimento para a população.

Citou também que o projeto Super Bus foi apresentado na conferência de projetos inovadores realizada em Stuttgart, na Alemanha. O evento Morgenstadt (Cidade do Amanhã, em alemão) divulga trabalhos desenvolvidos por cidades inovadoras como exemplos de boas práticas de planejamento e desenvolvimento urbano. Com quatro eixos prioritários: Mobilidade, Lixo Zero, Sustentabilidade e Gestão da Informação.

A participação do projeto londrinense no evento Morgenstadt Werkstatt foi viabilizada pelo IPPUL. Para apresentar o Superbus no evento internacional, o Município contou com o apoio da Fundação Getúlio Vargas (FGV), do Rio de Janeiro, que esteve presente no evento com uma equipe técnica para falar sobre o projeto do sistema de transporte urbano de Londrina.

Segundo o Presidente do Ceal e Engenheiro Eletricista José Fernando Garla a contribuição para a população em termos de qualidade e mobilidade é imensa, “Pois passa a ser um divisor de águas com relação à mobilidade publica de Londrina”.

E agradeceu a todos os envolvidos no projeto e em especial às empresas Metalsoma e Hidralon que elaboraram os projetos e parabenizou a iniciativa da Prefeitura e do Ippul que criou um sistema totalmente inovador não somente para Londrina, mas também para todo o Brasil, pois é um projeto diferenciado, que busca melhorar sensivelmente a qualidade dos serviços de transportes urbano prestados aos usuários.

O prefeito de Londrina Alexandre Lopes Kireeff, agradeceu o empenho e o crescimento que o IPPUL teve nestes últimos quatro anos. E ressaltou o compromisso na diminuição da emissão de CO2 com os projetos da ciclovia, o plantio de arvores e que o Super Bus é um elemento importante, desse conjunto de medidas que a cada dia demonstra ser de muita qualidade.

Kireeff lembra que “Tudo isso é um processo, sendo feita a entrega dos projetos e com alguns ônibus em circulação a totalidade de todo o projeto que abre licitação nos próximos meses, tem como meta chegar em 2019 com 100% de conclusão”.

