F Truck recebe homenagem do Governo do Paraná

Neusa Navarro, presidente da mais popular categoria do automobilismo da América do Sul, foi uma das personalidades agraciadas com a Ordem Estadual do Pinheiro.

Neusa Navarro, presidente da Fórmula Truck, foi homenageada pelo Governo do Estado do Paraná com a Ordem Estadual do Pinheiro, a mais alta honraria concedida pelo governo paranaense. A outorga da comenda a 37 personalidades foi feita pelo governador Beto Richa em cerimônia no Palácio Iguaçu, a sede do Poder Executivo, com a presença de autoridades, lideranças, familiares e amigos dos homenageados.

"Me sinto muito orgulhosa por receber esta comenda pela importância que tem em todo o Estado do Paraná e no Brasil. Quero dividir esta honraria com todos os que ajudam a fazer da Fórmula Truck a mais popular categoria do automobilismo da América do Sul", disse Neusa Navarro, que esteve ao lado de personalidades das áreas da Ciência, Educação, Artes, Religião, Política, Economia, Administração pública e de diversos outros setores.

O governador do Paraná, Beto Richa, que também é piloto de carros de corrida e em Cascavel chegou a guiar um caminhão da Fórmula Truck, categoria onde diz que gostaria muito de correr, lembrou os 163 anos de emancipação política do seu Estado, comemorados no dia 19 de dezembro. Entre os homenageados estava o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin.

"Temos aqui uma ampla massa crítica de pessoas, dos mais distintos setores, que fazem a diversidade, pluralidade e riqueza de nosso País, e que homenageamos hoje. Tenho muito orgulho de tê-los junto a nós e de retribuir a sua contribuição com este reconhecimento oficial", disse o governador, que também homenageou o piloto e empresário Pedro Muffato, que nesta temporada completou 50 anos nas pistas e encerrou carreira na Fórmula Truck.

O Campeonato Brasileiro de Fórmula Truck tem a supervisão da Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA) e patrocínio da Petrobras e Pirelli. As fabricantes de caminhões são Iveco, Ford, MAN Latin America, Mercedes-Benz, Scania, Volkswagen e Volvo.

