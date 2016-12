No dia 11, ocorreu a XV Prova Pedestre Cidade de Londrina Caixa/Inesul/Decathlon, com a presença de mais de 600 atletas que percorreram 7km nas ruas de nossa cidade. O Instituto de Ensino Superior de Londrina (Inesul), participou da organização desse evento esportivo com os acadêmicos dos Cursos de Educação Física, Enfermagem e Fisioterapia e equipe da Fundação de Esporte de Londrina, além da presença da Diretora Acadêmica do Inesul, Dra. Maria Lucia Lozovey Buzato, estavam os Coordenadores de Cursos Profº Edson Ferreira de Siqueira Junior (Educação Física), Profº Glauber Lopes Araujo (Fisioterapia e Radiologia), Profº Sivirino Ferreira dos Santos (Administração), Profª Vera Lucia Pereira da Silva (Pedagogia) e Profª Ednalva de Oliveira Miranda Guizi (Assistente de Direção), para abrilhantar esse evento. A Dra. Maria Lucia realizou a abertura juntamente com o Rogério Wiles (Representante de Caixa) e Gustavo Pizati (Representante da Decathlon). A acadêmica do Curso de Pedagogia do Inesul, Susane de Araujo Martins, ficou em segundo lugar na Prova Pedestre feminina.

