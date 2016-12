Fisioterapia do Inesul desenvolve Atividades de Prevenção de Lesão na XV Prova Pedestre Cidade de Londrina

No dia 11 de dezembro, foi realizada a XV Prova Pedestre Cidade de Londrina - Caixa/Inesul/Decathlon. A largada e chegada aconteceu nas dependências da Faculdade Inesul. O Curso de Fisioterapia promoveu atividades de prevenção de lesões após a prova, contou com a presença de 30 acadêmicos do Curso de Fisioterapia além do Coordenador Profº. Glauber Lopes Araújo e os docentes do curso Julio César Rocha e Maria Dulce Oliveira.

Professor Glauber destacou que: A importância de eventos como este está na oportunidade que os alunos têm de vivenciar a prática acadêmica através do uso da crioterapia e alongamentos como modalidade de prevenção após provas de atletismo. Essas atividades de prevenção no esporte melhoraram sua qualificação para o mercado de trabalho, estamos extremamente satisfeitos com os resultados apresentados pela atividade.

Asimp/Inesul