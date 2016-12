Cantata de Natal Inesul

Na noite de 1º de dezembro, aconteceu no Instituto de Ensino Superior de Londrina (Inesul), a nossa tradicional Cantata de Natal, realizada pela Orquestra Emunah, com regência do maestro Samuel Ângelo Teodoro, que emocionou o público com brilhantes apresentações, além da esperada chegada do Papai Noel. Foram distribuídos presentes e guloseimas para todos, especialmente para as crianças. Estavam presentes diretores, professores, coordenadores, colaboradores, alunos e a comunidade. O Inesul deseja com essa cantata um Feliz Natal e um Próspero 2017 cheio de realizações.

Asimp/Inesul