Deputado quer novas camas hospitalares para unidades públicas do Paraná

Velhos e desgastados, leitos oferecem altos riscos para pacientes debilitados que estão internados.

Uma das maiores incidências de acidentes graves dentro dos hospitais, durante os internamentos, é a falta de camas novas ou seminovas do tipo “fowler”, com grade e colchão em condições apropriadas. Camas com defeitos ou velhas podem, inclusive, favorecer a queda de pacientes debilitados e complicar o seu quadro, podendo até levá-los à morte.

Diante do quadro, o deputado federal Alex Canziani (PTB) vai realizar uma ação para tentar viabilizar recursos que possibilitem a reposição regular deste tipo de equipamento nos hospitais públicos paranaenses, começando pelo Hospital Regional Universitário do Norte do Paraná (HU), em Londrina, onde esteve visitando (foto). O HU tem 330 camas para 303 leitos, e atende o Norte do Estado, sul de São Paulo e leste do Mato Grosso do Sul.

Canziani ficou impressionado quando soube do problema através da superintendente Elisabeth Silva Ursi, que mencionou o caso durante um discurso de agradecimento ao deputado por conta de recursos que ele obteve para a instituição, incluindo cinco camas deste tipo (foto).

“Vamos fazer um esforço nesse sentido [para adquirir mais camas novas]. Acho que os hospitais precisam estar em condições ideais de dar mais conforto para os nossos pacientes sem colocá-los em riscos desnecessários durante suas convalescenças”, salientou o parlamentar paranaense. Ele vai estudar a melhor forma de viabilizar mais aquisições. “A despeito da crise financeira que assola o país e o governo, acredito que 2017 será muito melhor.”

Homenagem

Alex Canziani participou da solenidade organizada pela superintendência do hospital como convidado especial. Através da obtenção de emendas parlamentares junto ao orçamento da União, o deputado conseguiu verbas para que o hospital adquirisse 13 novos equipamentos. O evento contou com a presença da reitora da Universidade Estadual de Londrina, Berenice Jordão; da relações institucionais do HU, Meire Mafra; funcionários e servidores, além da própria superintendente do hospital.

Na lista das aquisições estão:

1 incubadora neonatal

1 incubadora neonatal estacionária

1 berço aquecido

1 ventilador pulmonar

1 oxímetro de pulso

1 berço aquecido

1 monitor multiparâmetros

1 aparelho de fototerapia

2 camas hospitalares tipo fowler elétrica

3 camas hospitalares tipo fowler mecânica

Segundo a superintendente Elizabeth Ursi, os novos equipamentos viabilizados por meio do deputado substituirão alguns muito antigos, ajudarão na melhora da qualidade da assistência e ainda proporcionarão maior segurança aos pacientes.

Transformador

Outra conquista do parlamentar foi a obtenção de recursos, desta vez estaduais, para a aquisição de um transformador de energia especial para o bloco de 757,54 metros quadrados do Centro Especializado em Pesquisa e Pós-Graduação em Saúde (CPPOS) daquela unidade, que terá salas de aula e laboratórios quando for inaugurado, no ano que vem.