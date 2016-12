Parque Ney Braga é palco de eventos variados

São perto de 200 eventos ano gerando emprego e renda

A Sociedade Rural do Paraná termina 2016 contabilizando positivamente o movimento de eventos no Parque de Exposições Ney Braga, sede da entidade. O maior deles é a ExpoLondrina, que em 2017 está agendada entre os dias 30 de março de 9 de abril.

A cada ano as atividades no Parque Ney Braga crescem e o local já se evidencia como um grande Centro de Eventos para Londrina e região. A maioria dos eventos é de responsabilidade de terceiros, que locam o espaço e geram emprego e renda, em um efeito dominó em vários segmentos da economia regional.

Os diversos pavilhões do Parque, casas de criadores, recintos, arenas, pistas e os espaços abertos, enfim uma estrutura diversificada, viabilizam a realização de eventos variados que vão de shows, leilões, exposições, feiras, festivais, encontros religiosos, seminários, palestras, até festas, casamentos e aniversários, totalizando a média de 200 eventos ano.

Alguns já são tradicionais no Parque, como os de cavalo. Neste final de ano foram realizados o “Circuito Amigos do Laço”, A Mega Final do “Circuito Paranaense de Laço em Dupla” (CPLD), com quase três mil inscrições de diversos estados brasileiros, um evento que tem quatro etapas no ano, sendo que as três primeiras também foram realizadas no Ney Braga; e a “Exposição Morfológica do Cavalo Crioulo”, com a Prova Freio de Ouro.

Um dos maiores eventos promovidos pela colônia japonesa do Paraná, o Londrina Matsuri teve a sua 14ª edição realizada no Parque em setembro. Os organizadores elogiaram o espaço e em 2017 o evento volta a acontecer no Ney Braga. Outro evento da colônia japonesa sediado em outubro foi o IV Japan Fest Cultural do Paraná.

Ainda podemos citar as corridas realizadas pela SRP e parceiros, como Sicoob Rural Corre e Rural Extrema; o Leilão Aravet, que levanta fundos para o Hospital do Câncer de Londrina e que a SRP apoia; “Os Desbravadores”, evento dirigido a jovens e adolescentes, da igreja Adventista que reuniu 2.500 participantes; O Festival Alternativo, com cantores conhecidos.

Temos também o Feirão de Carros, que acontece de dois em dois meses; A Festa da Cerveja, com variedades artesanais; O APP Markmidia, evento da Associação dos Profissionais da Propaganda de Londrina; a XVIII Royal Canin Dog Show, exposição do Kennel Club de Londrina, entidade com 27 anos e que vem realizando as exposições no Parque Ney Braga.

Enfim são eventos de lazer, culturais, esportivos, religiosos, técnicos-científicos comerciais, que movimentam o Parque de Exposições Ney Braga o ano todo.

Ascom/SRP.