Prefeitura informa o que abre e fecha no Natal

UPAs 24 horas, Siate, Samu, Pronto Atendimento Infantil, Maternidade Municipal e Pronto Atendimento do CAPS III funcionarão normalmente

A Prefeitura de Londrina informa o funcionamento dos serviços durante o feriado do Natal, que será celebrado neste domingo, 25 de dezembro. A sede administrativa da Prefeitura e de seus órgãos públicos como a Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU) e Companhia de Habitação de Londrina (Cohab) terão expediente até sexta-feira (23).

O Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina (Ippul) terá atendimento das 8 às 14 horas. Já o Núcleo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor de Londrina (Procon-LD) entrou em recesso no último dia 19 de dezembro e retomará as atividades no dia 6 de janeiro.

Cultura - O pátio do Museu de Arte de Londrina (Rua Sergipe, 640) estará aberto ao público no sábado (24), véspera do feriado, das 10 às 16 horas, para os eventos da programação do Natal 2016 e visitação à Casa do Papai Noel. Na quinta-feira (22) e sexta-feira (23), a presença do Papai Noel no local será das 17 às 22 horas.

No entanto, o prédio principal do Museu de Arte abrirá apenas em seu horário normal de atendimento, que é de segunda a sexta-feira, das 13 às 18 horas.

A Biblioteca Pública Municipal Pedro Viriato Parigot de Souza (Av. Rio de Janeiro, 413) não abre neste final de semana, realizando seu atendimento normal até sexta-feira (23), das 10 às 17h50.

Saúde

Nos dias 24 e 25 de dezembro, estarão fechadas as Unidades Básicas de Saúde 12 horas, o Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) e a Policlínica. As Unidades Básicas de Saúde de 16 horas (Maria Cecília e União da Vitória) funcionam no sábado (24), das 7 às 19 horas. Não haverá expediente apenas no domingo (25).

Já as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) 24 horas (Maria Angélica Castoldo e do Jardim Sabará) abrirão normalmente, assim como o Pronto Atendimento psiquiátrico do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS III), a Unidade de Pronto Atendimento Infantil (PAI), a Maternidade Municipal Lucilla Balallai, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência (Samu), e o Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma e Emergência (Siate).

CMTU

Transporte coletivo - Os ônibus circularão com a tabela normal, seguindo os horários previstos para o final de semana.

Trânsito

No sábado, os agentes municipais trabalharão na fiscalização do trânsito em escala normal. No Natal, farão escala de plantão.

Feiras Livres

As feiras livres e feiras da lua terão funcionamento normal, com presença facultativa dos comerciantes.

Limpeza Urbana

A coleta do lixo domiciliar (rejeito e orgânico) será feita normalmente. Os Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) dos bairros Nova Conquista e Vista Bela estarão abertos na véspera de Natal até o meio-dia, voltando ao atendimento normal na segunda-feira, das 8h às 17h.

Administrativo

Os setores de atendimento ao público param na sexta-feira e voltam a atender na segunda, a partir das 8h.

Terminal Rodoviário de Londrina (TRL) - A rodoviária terá o serviço normal das equipes operacionais, com recesso apenas das atividades administrativas. A estimativa da administração do TRL é que, entre os dias 21 e 26 de dezembro, cerca de 300 ônibus extras sejam disponibilizados pelas empresas de transporte para atender à demanda extra de passageiros. Neste mês, somando as operações de embarque, desembarque, trânsito e turismo, a expectativa é que aproximadamente 260 mil pessoas passem pela rodoviária.

Renan Oliveira e Adriana Marques/NC/PML