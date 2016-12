Famosos prestigiam inauguração de restaurante diferenciado no Rio de Janeiro

Jiliane Sovrani, atual musa da escola de Samba Mocidade, inaugurou no último dia 15, o sushi lounge Nagamachi, com bastante requinte, no coração de Ipanema, o restaurante que possui com seu namorado, o empresário Evaldo Português.

A musa recebeu convidados ilustres, como empresários da região, as atrizes Thaíssa Carvalho e Josie Pessoa, a modelo internacional Jessica Resnick, a cantora Karol Ka que acabou confirmando sua participação no carnaval carioca 2017, mas manteve em segredo o nome da escola na qual ira desfilar, entre outros.

Além de restaurante o espaço também é um lounge, com direito a DJ, convidados musicais, artistas e promete surpreender a clientela com pratos inigualáveis feitos e criados pelo Chef Vinicius Figliuzzi.

Fabiano de Abreu/Asimp

