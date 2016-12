Educação de Rolândia é homenageada pelo Congresso Nacional

A Frente Parlamentar da Educação do Congresso Nacional, através do seu presidente, deputado Alex Canziani (PTB), homenageou, no último dia 16, as escolas públicas que obtiveram os melhores desempenhos conforme os resultados obtidos no último Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB-2015) nos municípios da Região do Médio Paranapanema, formada por 22 cidades da Região de Londrina.

O evento ocorreu no auditório da Fundação do Ensino Técnico de Londrina (Funtel). Na ocasião, de um universo de mais de 70 escolas municipais, excluindo Londrina que teve premiação própria, Rolândia emplacou três unidades entre as dez melhores da região:Escola Municipal Vitório Franklin (2º lugar) com nota 7,5; Escola Municipal Arthur Costa e Silva (7º lugar) com nota 7,0; e a Escola Maria Teixeira Georg (8º lugar) com nota 6,9. As escolas receberam um certificado reconhecendo o feito. O Secretário de Governo Antonio Souza representou o Prefeito Dr. Francisconi e a Secretária de Educação Rosilene Moloni na ocasião.

NC/PMR