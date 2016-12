Mister Brasil destaque do carnaval de SP

Amante da maior festa popular brasileira, que é considerada o carnaval, o modelo gaúcho e Mister Brasil Matheus Gouveia de 36 anos, está partindo para o seu quarto ano na folia de momo.

O bonitão que já atuou na carreira de modelo por dois anos no Japão e aqui no Brasil já conquistou o título de três concursos de beleza, é atualmente empresário e atua como Personal Stylist na cidade de Americana no interior de São Paulo, onde também reside.

Mesmo morando no interior da capital paulistana, o modelo pega estrada e enfrenta cerca de 130 km semanalmente, porém não deixa de frequentar um único final de semana os ensaios realizados na quadra da Escola de Samba Unidos de Vila Maria.

"No último carnaval eu desfilei pela Acadêmicos do Tucuruvi, porém tenho vários amigos que desfilam na escola Unidos de Vila Maria e os mesmos me convidaram para conhecer a quadra e participar de um dos ensaios, o qual eu acabei me apaixonando! O clima dos ensaios desta agremiação é contagiante e estou gostando muito de poder fazer parte desta família", declara Matheus.

Com 1.84 de altura e 94 kg de massa magra bem distribuídos, com apenas 15% de gordura, o modelo que passa longe da imagem do patinho feio como era considerado na infância, acaba de estampar um ensaio fotográfico temático de carnaval, onde aparece com algumas fantasias ousadas e que mexem com o imaginário do publico feminino, as quais realizou para estampar um editorial de carnaval.

"Na vida você pode escolher, ser feliz ou ter razão... Eu escolhi ser feliz", declarou Matheus enquanto realizada as fotos.

Renato Cipriano - Divulgação