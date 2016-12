Dona do Diamond Brazil, Viviane Bordin promete fotos ainda mais quentes no portal

A modelo e empresária Viviane Bordin, dona do Diamond Brazil, está em êxtase com o sucesso do portal de ensaios sensuais. Ela, inclusive, promete para 2017 fotos ainda mais 'quentes' das mulheres mais bonitas do Brasil.

"Vamos criar dentro do site uma aba chamada Diamond Plus. Nela, o assinante terá acesso aos ensaios mais quentes porém com um valor diferenciado. Pretendo deixar meus assinantes cada vez mais satisfeitos em relação aos ensaios, navegação e visualização do site. Além disso, disponibilizaremos as linguagens em inglês e espanhol. Pretendemos alcançar cada vez mais assinantes estrangeiros e assim levar o nome Diamond Brazil para a Europa e Estados Unidos", revela a loira de 35 anos.

Paranaense de Cascavel, Viviane Bordin mora em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. A modelo fez inúmeras capas de revistas e campanhas publicitárias nos últimos 15 anos. Ela venceu o concurso "Beach Girl" da Editora Abril em 2003, logo em seguida posou para a Revista Vip e, de quebra, foi capa da Playboy em junho de 2003.

Em 2005, Viviane Bordin venceu o concurso Miss Playboy TV Brasil e representou a Playboy Brasil por três anos na América latina e Ibéria. Também foi recheio da Playboy em 2006 e novamente capa da revista em janeiro de 2009. A beldade também posou nua para várias edições internacionais da Playboy em países como Estados Unidos, Alemanha e França.

Mãe de gêmeos em 2010, ela continuou como modelo posando novamente para Maxim Brasil em 2011, além de inúmeras campanhas e catálogos. Paralelamente, em 2008 Viviane Bordin começou a trabalhar com a Mavics Construtora, empresa sediada em Camboriú.

A loira idealizou o portal de ensaios sensuais Diamond Brazil devido à sua experiência como modelo sensual. O site para assinantes que apreciam a beleza feminina completou um ano de sucesso com o lançamento do ensaio fotográfico da própria Viviane Bordin.

"Fazendo uma retrospectiva de 2016, o ano foi muito difícil no ramo da construção civil. Eu como empresária posso afirmar que foi um dos piores anos no segmento. Nada aconteceu, não vendi nada, não construí nada e somente mantive o que havia feito nos anos anteriores. A gigante crise no país atingiu dos grandes aos pequenos empresários. Estando tudo isso acontecendo, me dediquei ao Diamond Brazil, uma empresa de entretenimento adulto com valor de assinatura baixo. Não tive problemas nessa empresa. Pelo contrário! A assinatura cabe no bolso de qualquer pessoa e mesmo com o país passando por tantos problemas o homem não deixa de se divertir mesmo que virtualmente. Posso garantir que o Diamond Brazil teve um sucesso total e inesperado por ser tão novo e somente em um ano conquistar tantos assinantes", exalta a modelo e empresária.

Entre as beldades mais famosas que fizeram ensaios sensuais para o Diamond Brazil estão Natalia Casassola, Anamara, Mary Silvestre, Jéssica Amaral, Patricia Jordane e Veridiana Freitas.

Asimp/ Diamond Brazil