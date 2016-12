Missaka, a "Japa do Funk", vende carro para gravar clipe com KondZilla

A cantora Missaka, conhecida como a "Japa do Funk", é uma mulher obstinada. Tanto é que para gravar o clipe da música "Mister DJ" com a produtora KondZilla, que possui quase oito milhões de incritos no YouTube e mais de três bilhões de visualizações no canal, a morena vendeu seu carro.

"Cogito meu clipe com o KondZilla há muito tempo, mas estava esperando a melhor oportunidade para gravar. Quando decidi, mesmo conhecendo eles, fiquei na fila de espera por dois meses (risos). É tanta gente querendo gravar com o Kond... Vendi meu carro para poder pagar esse clipe, mas não vai pensando que é só chegar, pagar e está pronto. Tive que fazer a produção toda. Eu e a produtora Grazy corremos atrás de figurino, local, elenco, roteiro,

produção de objetos, comes e bebes para a galera, além de fazer a coreografia. Para isto contei com a ajuda da minha amiga coreógrafa Keila Fuke. Ensaiamos o ballet todo, fomos maquiadoras e etc...", conta Missaka.

"Realmente foi exaustivo, tanto que no dia seguinte da gravação desabei a chorar de emoção de ter vencido essa etapa com sucesso. Orei em nome de cada pessoa que participou e me ajudou no clipe. Todos ficaram lá no set por oito horas de sorriso em pé e me dando energias positivas. E todos vieram na parceria mesmo pois acreditam no meu trabalho e na música, o que torna esse videoclipe ainda mais especial. Isso sem contar com a presença do coletivo, os atores orientais, Rapper DBs, Tio Fresh e James D que abrilhantaram as cenas. Foi até uma TV canadense fazer uma entrevista exclusiva comigo pois estão fazendo um documentário sobre o funk", detalha a cantora que transborda entusiasmo.

"Acredito que esse clipe vai bombar e aí sim poderei contar com uma estrutura melhor pois sem empresário está difícil (risos). Mas sou forte, sou mulher oras... Lavo, passo, cozinho, canto, componho e danço. Tudo de uma vez só. Gravar clipe é so mais um detalhe (risos). A música chama-se 'Mister DJ'. É um funkarrocha com letra minha com parceria do meu amigo Marcelo Mira, o Alma Djem, e fala sobre a mulher de hoje, independente, decidida e poderosa. Que vai para a balada com as amigas e faz o que bem entender. Paga camarote e tudo mais. Duela com os homens perguntando quem vai a levar para casa no sentido de quem vai ganhar este prêmio. Uma brincadeirinha chiclete (risos).

O clipe vai ficar o máximo, até o diretor Gabriel se surpreendeu com o resultado. Estou super ansiosa para assistir. Sei que agora estou a pé, mas valerá a pena! Aliás tudo vale a pena quando se vai em busca de um sonho!", finaliza a "Japa do Funk" que recentemente lançou o clipe da música "Musa" no Youtube (www.youtube.com/watch?v=JdppxLTaxB8).

Vanessa Scarcella/Asimp