Os homens têm sonhos, elaboram planos e estabelecem projetos. Trabalham com afinidade e com perseverança para concretizá-los. Muitas vezes esses projetos precisam ser reformulados e podem até mesmo ocorrer a necessidade de utilizarem um plano ”B”.

A estatística e a climatologia também fazem previsões. Seus estudos são limitados dentro de um intervalo de confiança. Nesses casos, a probabilidade de acerto fica limitada por uma margem de segurança. Toda atividade humana, com as quais se pretendem prever o futuro, mesmo utilizando a tecnologia, ainda permanecem a incerteza. As previsões por meio de adivinhos, da astrologia ou mesmo por excesso de otimismo são coisas que não nos permitem segurança. Agora, quando fatos são revelados antes mesmo que eles aconteçam, com cem por cento de acerto, isso é o poder das profecias.

As profecias das Sagradas Escrituras são confiáveis, seguras e verdadeiras; elas têm importâncias relevantes na História Universal. Além disso, existem algumas profecias verdadeiramente interessantes. Os profetas bíblicos, quando inspirados, tinham poderes para enxergar o futuro e registrar fatos antes que eles acontecessem. Vamos relembrar algumas profecias sobre quais podemos conferir nos registros históricos, os acontecimentos anteriormente previstos. Há profecias que já se cumpriram ou estão se cumprindo; outras se cumprirão num futuro próximo.

Há 2700 anos, um profeta por nome de Isaías disse que o Senhor Deus daria um sinal. Isso despertou curiosidade entre o povo. Que sinal seria esse, senhor Isaias? Queremos saber a respeito disso. O povo daquela época, nem só o respeitava, como também se preparava para os acontecimentos profetizados. Naquele tempo, a virgindade antes do casamento era um comportamento sagrado. Ainda hoje também é para os jovens que se consideram filhos de Deus. Contudo, o profeta não teve medo de revelar o sinal que Deus lhe havia dado, ainda que, por causa disso, pudesse ser apedrejado. Como foi atrevido o senhor Isaias ao anunciar coisas impossíveis. Mas o homem de Deus não teve medo e revelou o sinal, dizendo: “Uma virgem conceberá e dará à luz a um menino e pôr-lhe-á o nome de Emanoel. (Isaias, 7:14) Que intrepidez do profeta. Um desrespeito a seu povo. A probabilidade de isso acontecer é zero. Jamais uma virgem dará à luz um filho.

Passado 700 anos, eis um anjo anunciando a uma virgem chamada Maria, dizendo: “ Você conceberá e dará à luz um filho e porá o nome de Jesus” (Luc. 1:31) Eis uma virgem concebendo um filho pelo poder do Espírito Santo.

Recordemos outras profecias que estão se cumprindo em nossos dias. Elas aconteceram há uns 2500 anos. Hoje, compartilhamos com essas realidades; somos nós mesmos os agentes provedores desses acontecimentos.

1- “Tu, porém, Daniel, sela este livro até o tempo do fim. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará”(Dan. 12:4)

2- “Os carros se enfurecerão nas praças e chocar-se-ão pelas ruas. Seu parecer é como tochas de fogo e correrão como relâmpagos. ” (Naum, 2:4)

Essas profecias estão se cumprindo bem diante de nossos olhos: estamos promovendo os acontecimentos previstos pelos profetas Daniel e Naum, há 500 anos antes de Cristo. Somos nós mesmos os agentes provedores dos fatos históricos que comprovam essas profecias. Estamos correndo de uma parte para outra, como disse Daniel e a ciência nos surpreende a cada dia.

O profeta Naum viu nossos dias e contemplou nosso trânsito. Nossos veículos estão enfurecidos se chocam pelas ruas, pelas praças e nas rodovias. Matam milhares de seres humanos. Pode alguém duvidar das profecias?

Não há dúvida de que outras profecias vão se cumprir com todas as letras que foram escritas e no tempo determinado. Vejam essa outra profecia, por certo, a mais importante de todos os tempos. Feita pelo próprio Senhor Jesus Cristo:

“ Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estiveram nos sepulcros ouvirão minha voz e os que tiverem feito o bem sairão na ressurreição da vida; e os que tiverem feito o mal, para a ressurreição do juízo”. (João, 5:28 e 29) Se você, amigo leitor, não estiver no pó do sepulcro, nesse grande dia, poderá não ouvir a voz do Mestre.

Esse juízo, para quem fez o mal, segundo a bíblia, é o lançamento desse pecador não arrependido, num lago de fogo que é a segunda morte. (Apoc. 20 : 14 e 15) Oxalá não seja você caro leitor um desses infelizes.

Há ainda uma outra profecia que nos enche de esperança. Deus prometeu novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Como adquirir o passaporte para essa nova Terra prometida? Você que tem olho para ver, ouvidos ouvir e mente para pensar deve correr atrás desse paraíso.

Nelson Araújo de Oliveira – Professor aposentado, Autor do livro “Redimensionando Conceitos” Jardim Sabará - Londrina