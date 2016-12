Iniciativa do Paraná promove atendimento humanizado no SUS

Ministério da Saúde premiou experiência de Maringá em comemoração aos dez anos da Política Nacional de Humanização. Ao todo, nove projetos foram contemplados no país

Um projeto bem sucedido e inovador do Paraná foi premiado pelo Ministério da Saúde por promover atendimento humanizado no SUS. A iniciativa de Maringá (Clínica Ampliada: A Odonto Além da Boca) foi contemplada, nesta quarta-feira (21), em Brasília (DF), com a entrega do documentário que relata como funciona a experiência. Além deste, mais oito projetos das unidades de saúde de Brasília (DF), Blumenau (SC), Salvador (BA), Betim (MG), Sete Lagoas (MG), Borba (AM), Manaus (AM) e Goiânia (GO) foram escolhidos no concurso cultural sobre Política Nacional de Humanização.

“Estamos premiando boas práticas e inovações das instituições que estão no dia a dia, sendo entregues aos usuários do sistema. A humanização tem três pilares que devem atingir, não só o usuário, mas também o gestor e o colaborador. Quando há uma integração destes fatores temos uma entrega muito maior que chega mais forte a cada usuário do sistema. É isso que o HumanizaSUS faz, trabalha a cada dia para levar a todos que compõe o sistema uma maneira mais fácil, mais simples e mais forte de atendimento”, destaca o secretário de Atenção à Saúde, Francisco Figueiredo.

Os projetos viraram documentários para que as iniciativas possam ser multiplicadas em outras localidades. Os vídeos estão disponíveis no canal do Ministério da Saúde e foram escolhidos a partir de uma seleção de 284 inscrições. Uma equipe de 18 apoiadores da Rede HumanizaSUS avaliou as experiências. Entre os critérios para seleção estão a criatividade, o respeito ao tema do edital e o potencial de melhorar o acesso e qualidade no SUS.

A Política Nacional de Humanização (PNH) existe desde 2003 e apoia ações com potencial para produzir mudanças nos processos de atenção e gestão, com foco para as necessidades dos usuários e garantia dos direitos. O objetivo da humanização no SUS é promover a participação ativa, ampliando o diálogo dos gestores, dos profissionais de saúde e da população em processos diferenciados, permeando os diferentes espaços de produção e promoção da saúde.

Desde a criação da Política Nacional de Humanização diversos avanços em diferentes regiões do país foram alcançados, como o acolhimento com classificação de risco, a visita aberta nos hospitais, direito ao acompanhante, implementação das ouvidorias e espaços de diálogo entre gestores, trabalhadores e usuários do SUS, criação de projetos cogeridos de ambiência, apoio para implementação das Boas Práticas de Parto e Nascimento, além das ações transversais com as outras políticas de saúde.

Saiba mais sobre as experiências do SUS documentadas em vídeos:

1. Clínica Ampliada - A Odonto Além da Boca. Direção: Fábio Bardella

Tema: Graduação Odontologia. Projeto com estudantes de odontologia, com enfoque na formação generalista. A universidade insere o jovem na sociedade por meio da clínica no SUS.

Cidade: Maringá – PR.

Acesse o vídeo aqui

2. Cersami - A clínica feita por muitos. Direção: Alice Riff

Tema: Projeto de Saúde Mental, similar ao CAPS, que faz atendimento juvenil de casos de psicose e neuroses graves. Os jovens fazem natação, cozinham e as atividades ajudam a reduzir a medicalização.

Cidade: Betim – MG

Acesse o vídeo aqui

3. Doulas: O toque que faz a diferença. Direção: Alice Riff

Tema: Projeto sobre o trabalho das doulas integrado ao dos profissionais de saúde do hospital Nossa Senhora das Graças, em Sete Lagoas, que faz em média 400 partos por mês.

Cidade: Sete Lagoas – MG.

Acesse o vídeo aqui

4. Igaraçu - Canoa Grande. Direção: Fabio Bardella

Tema: UBS Fluvial – Projeto sobre o atendimento dentro do barco no Rio Madeira em comunidades indígenas.

Cidade: Borba – AM.

Acesse o vídeo aqui

5. Dona Lindú. Direção: Diogo Martins, Rafael Frazão.

Tema: Projeto sobre o parto, a importância do atendimento humanizado no pré-natal no hospital Dona Lindú em Manaus.

Cidade: Manaus – AM.

Acesse o vídeo aqui

6. Do que vem antes. Direção: Diogo Martins

Tema: Projeto sobre atendimento a idosos no Centro de Saúde do Idoso em Blumenau

Cidade: Blumenau – SC.

Acesse o vídeo aqui

7. Permaneço eu, permaneço tu, permanecer SUS. Direção: Celina Lerner

Tema: Projeto educacional que envolve secretarias de educação, da saúde e universidade e vários hospitais. O projeto tem o intuito de integrar estudantes no SUS, promovendo melhorias no atendimento.

Cidade: Salvador – BA.

Acesse o vídeo aqui

8. Cura e Carinho. Direção: Celina Lerner.

Tema: Projeto sobre o atendimento no ambulatório de hanseníase, doença que estigmatiza os pacientes. Aborda o tratamento em rede e humanizado da hanseníase.

Cidade: Brasília – DF.

Acesse o vídeo aqui

9. HDT. Humanização Contagiante. Direção: Quelany Vicente

Tema: Projeto no hospital de Doenças tropicais em Goiânia. O projeto trata da maneira como os profissionais se relacionam entre si e com os pacientes. A humanização está em todos os sentidos, principalmente no atendimento.

Cidade: Goiânia – GO.

Acesse o vídeo aqui

