Saúde reforça alerta sobre os cuidados com a dengue

Para evitar a proliferação do Aedes aegypti, recomendação é redobrar a atenção com quintais e possíveis criadouros

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS), por meio da Coordenação de Controle de Endemias, reforça neste final de ano o alerta à população sobre os cuidados preventivos contra o Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, do zika vírus e da febre chikungunya.

A conscientização faz parte da campanha “Verão sem Aedes”, que tem como finalidade orientar e mobilizar a população, ressaltando a importância de eliminar os possíveis criadouros do mosquito e, consequentemente, sua proliferação durante o verão.

A educadora em Endemias da SMS, Lucimara Vasconcelos, reforçou que, com a influência das condições climáticas no verão, período em que o mosquito mais se reproduz, é importante redobrar a atenção com os objetos e materiais que possam se tornar criadouros deste vetor.

“A população deve fazer sua parte e tentar, sempre que possível, reservar dez minutos do seu dia, pelo menos duas vezes por semana, para fazer uma vistoria nos quintais, observar vasos de plantas, sacolas plásticas, tampinhas de garrafas, bebedouros de animais, reservatório da parte de trás da geladeira, lixeiras, calhas, caixas d’água, baldes, pneus, latas de tinta, entre outros objetos”, frisou.

Após a fiscalização dos quintais, a sugestão é que os objetos que geram acúmulo de água sejam guardados em locais adequados e sem contato com a chuva. Ao sair de viagem, a população deve tampar ralos de banheiros, vasos sanitários e fazer o tratamento adequado de piscinas. Ao retornar, os quintais devem ser inspecionados novamente. “Caso alguma pessoa retorne de municípios ou estados com alta incidência da doença e apresente sintomas como febre, dor de cabeça, manchas na pele e dores nas articulações, esta deve procurar com urgência um serviço de saúde mais próximo”, completou Lucimara.

Outra recomendação é para que as gestantes tenham cuidados redobrados, como a utilização de roupas claras e com manga longa e uso de repelentes sob orientação médica.

A agenda do setor de Endemias da Secretaria Municipal de Saúde está aberta durante todo o ano aos parceiros, escolas, empresas, igrejas, entidades e outros apoiadores para a realização de palestras, mutirões, divulgações, exposições e outras atividades de combate ao Aedes aegypti. Para mais informações é preciso entrar em contato pelos telefones 3372-9409 ou 3372-9427

