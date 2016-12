Sanepar orienta clientes a pagar conta de água antes de viajar para a praia

Fornecimento de água para o imóvel no Litoral pode estar cortado por falta de pagamento

A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) lembra que ainda dá tempo de, na cidade onde o cliente reside, pagar as contas de água já vencidas do imóvel no Litoral e também de autorizar o débito automático na agência bancária. “Muitos clientes chegam à casa da praia e são surpreendidos com a falta de água por falta de pagamento. Para evitar o transtorno é muito fácil: é só autorizar o débito automático”, destaca o gerente da Sanepar, no Litoral, Arilson Mendes.

A Sanepar alerta, também, que se muitos clientes deixarem para regularizar a situação no último dia do ano, poderá haver longas filas nos escritórios e eventualmente não será possível religar a água para todos os imóveis.

Como fazer

Para emitir a segunda via, basta acessar o endereço: http://site.sanepar.com.br/servicos/quer-pagar-sua-conta . Você terá que informar apenas o número da matrícula. Mais informações podem ser obtidas no 0800 2000 115 ou no escritório da Sanepar da sua cidade.

Além disso, os clientes podem acessar o site da empresa (www.sanepar.com.br) ou baixar o aplicativo Sanepar Mobile, para quem usa tablets e celulares do tipo smartphone. O aplicativo é compatível com os sistemas operacionais Android e iOS, o Sanepar Mobile pode ser baixado nas lojas Google Play Store e App Store.

Pelo aplicativo e pelo site, o cliente poderá atualizar cadastro, solicitar outra data de vencimento ou a entrega da conta em outro endereço, localizar centrais de relacionamento e locais credenciados para pagamento da conta. Poderá também obter código para pagamento, consultar informações sobre pagamentos efetuados, débitos, leitura e consumo e ainda verificar falta d’água, solicitar serviços de conserto de cavalete e de verificação da qualidade da água.

Asimp/Sanepar