Abertas as inscrições para evento técnico nacional sobre eficiência energética no saneamento

Vencedores nacionais de prêmios da Sanepar em 2016 apresentarão pesquisas e trabalhos

Interessados em conhecer pesquisas e práticas sobre o uso eficiente de energia no setor de saneamento no Brasil podem se inscrever no workshop que a Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) vai promover no dia 23 de janeiro de 2017, em Curitiba.

Serão apresentados no evento os nove trabalhos vencedores do Prêmio Sanepar de Tecnologias Sustentáveis (PSTS), dedicado a pesquisadores e acadêmicos de todo Brasil. Empregados da Sanepar também vão apresentar os trabalhados que venceram o Prêmio Inova Sanepar, desenvolvido somente entre os trabalhadores da Companhia.

O workshop sobre o uso eficiente de ernergia no setor de saneamento faz parte das comemorações do aniversário de 54 anos de fundação da Companhia.

Inscrições

As inscrições são gratuitas e limitadas e devem ser feitas pelo email premio@sanepar.com.br até o dia 18 de janeiro. O email deve ter como assunto: “Inscrição – 23/01” e conter os dados: nome completo, dados para contato (telefones com códigos de área, email e endereço completo com CEP), instituição a que pertence o inscrito.

Programação

O evento inicia às 8 horas com credenciamento e segue com as palestras sobre “Aproveitamento de biogás e lodo excedente de reatores UASB como fonte de energia renovável em estações de tratamento de esgoto” (André Pereira Rosa – UFMG), “Avaliação do potencial de produção de biometano a partir de lemnas: efeito do pré-tratamento” (Bruna Scandolara Magnus – UFSC), “Dimensionamento de um biodigestor: aproveitamento de resíduos urbanos para a geração de biogás” (Kelly Borne – UNILA) e “Purificação de biogás através de cultivo de microalgas em efluentes orgânicos” (Bruno Miyawaki – UFPR).

Após o intervalo para o almoço, as palestras serão sobre “Automação no controle de perdas, impactos ambientais e eficiência energética em sistemas de abastecimento de água” (Rodrigo Votre – Sanepar), “Eficiência energética em bombeamentos de água tratada” (Maiquel Auri Lamb – UFSM), “Otimização da macro distribuição do sistema de abastecimento integrado de Curitiba – SAIC” (Katia Regina Garcia da Silva – Sanepar), “Método para seleção de bombas funcionando como turbina (BFT) em substituição a válvulas redutoras de pressão” (Gustavo Meirelles Lima – UNICAMP) e “Uso racional de energia elétrica com a implantação da comissão interna de conservação de energia elétrica – CICE” (Vanderlei Gonçalves da Silva – Sanepar).

Também estão previstas palestras sobre o potencial de economia do Brasil relativo à eficiência energética em sistemas de abastecimento de água e das atividades da Sanepar no setor, respectivamente, com Rita Cavaleiro de Ferreira, representante da Agência Alemã de Cooperação Internacional GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit), e com Gustavo Rafael Collere Possetti, doutor na área e gerente de pesquisas na Sanepar.

Prêmios

Esta é a primeira edição de ambos os prêmios da Sanepar sobre o tema. O PSTS teve mais de 30 trabalhos inscritos, vindos de várias instituições de ensino do Brasil, e o Inova, 49 inscrições. Segundo a Sanepar, a intenção dos concursos é estimular a pesquisa sobre energia e saneamento e buscar soluções sustentáveis para conservação, racionalização e produção de energia, um dos principais insumos do setor de saneamento.

Juntos, os nove vencedores do PSTS e do Inova receberam R$105 mil em dinheiro e terão seus trabalhos publicados em livro. A obra será lançada no mesmo dia do evento, em uma solenidade de premiação.

Thays Renata Poletto/Asimp/Sanepar