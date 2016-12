Saúde de Rolândia recebe premiação estadual de qualidade de atendimento

O Governo do Paraná entregou o Selo Bronze de Qualidade para Unidades Básicas de Saúde (UBS) que participaram da tutoria do Programa de Qualificação da Atenção Primária (Apsus). O programa dá suporte aos municípios para melhorar o atendimento nas unidades básicas, que são a porta de entrada para o sistema público de saúde. O selo é o reconhecimento do governo estadual às unidades que avançaram no processo e aprimoraram o atendimento.

A entrega do Selo Bronze de Qualidade foi na quinta-feira (22), em Londrina, no Auditório do Hospital da Zona Sul.

Rolândia foi condecorada com o Selo devido ao ótimo trabalho desenvolvido na UBS do Parigot de Souza. O Prefeito Dr. Francisconi, a Secretária de Saúde Rosana Alves, os Servidores da UBS e membros do Conselho Municipal de Saúde receberam a honraria das mãos do Superintendente de Atenção à Saúde, da Secretaria Estadual de Saúde Juliano Schmidt Gevaerd e da Chefe da 17º Regional de Saúde, Terezinha Sanchez.