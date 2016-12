Rolândia: 2° Prêmio Qualidade na Educação

A Secretaria Municipal de Educação promoveu a entrega da premiação das Escolas e Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI´s) que participaram do 2º Prêmio Qualidade na Educação, que tem como objetivo o reconhecimento de ações desenvolvidas pelos gestores das instituições de educação municipais, que se destacam pela obtenção de resultados positivos para a melhoria da qualidade da educação. O Prefeito Dr. Francisconi, a Secretária de Educação Rosilene Moloni, a Secretária de Assistência Social Rozimari Veronez e o Secretário de Governo Antonio Souza prestigiaram a premiação, que contou ainda com gestores e equipes pedagógicas, pais, alunos, professores, servidores municipais, parceiros e colaboradores, imprensa e demais convidados. Uma equipe julgadora avaliou cada ação desenvolvida e premiou as melhores.

O principal enfoque do trabalho nos CMEI´s são as dimensões contidas nos indicadores de qualidade da educação infantil:

DESTAQUE “CONHECIMENTO DE MUNDO” - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL HANS HELMUT BEHREND

DESTAQUE DE “CONTANDO HISTÓRIAS: AS HEROÍNAS VENCERAM!” - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORA MARLY DO NASCIMENTO SANTOS

DESTAQUE DE “FORMAÇÃO SOCIAL E PESSOAL” – O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PEDRO SERPELONI

DESTAQUE DE “A MÚSICA EMBALANDO OS PEQUENINOS” - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROF. DELERMO POPPI

DESTAQUE DE “CRIATIVIDADE E INOVAÇÃO” - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORA TEREZINHA BERTOCHI

DESTAQUE DE “APRENDENDO A TER UMA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL” – CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RITA TEODORO DE JESUS

DESTAQUE DE “DESCOBRINDO AS DIFERENÇAS, RECONHECEMOS QUE SOMOS IGUAIS” – O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL SÃO JOSÉ

DESTAQUE DE “APRENDENDO COM ARTE” - O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL SÃO JOSEMARIA ESCRIVÁ

DESTAQUE DE “CANTANDO, ENSINANDO E ENCANTANDO” – O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL ZILDA ARNS

NO ENSINO FUNDAMENTAL:

DESTAQUE DE EDUCAÇÃO INFANTIL: “METAS DEFINIDAS, RESULTADOS ALCANÇADOS” e ENSINO FUNDAMENTAL: “INCLUSÃO ESCOLAR – UM ESPAÇO PARA TODOS” – A ESCOLA MUNICIPAL ARTHUR DA COSTA E SILVA

DESTAQUE DE EDUCAÇÃO INFANTIL: “RELEVÂNCIA NO DESENVOLVIMENTO GLOBAL PELO ESQUEMA CORPORAL” e ENSINO FUNDAMENTAL: “AÇÕES PEDAGÓGICAS DE QUALIDADE NO PROCESSO DE ENSINAR E APRENDER” – A ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR VITÓRIO FRANKLIN

DESTAQUE DE EDUCAÇÃO INFANTIL: “COMPREENSÃO DA INFÂNCIA COMO CONSTRUÇÃO PESSOAL” e ENSINO FUNDAMENTAL: “LEITURA E CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS” - A ESCOLA MUNICIPAL GARRASTAZU MÉDICI

DESTAQUE DE EDUCAÇÃO INFANTIL: “ENSINAR COM CRIATIVIDADE - APRENDER COM PRAZER” e ENSINO FUNDAMENTAL: “FAMÍLIA E ESCOLA, UMA PARCERIA QUE DEU CERTO” – A ESCOLA MUNICIPAL GERALDA CHAVES TIRADENTES

DESTAQUE DE EDUCAÇÃO INFANTIL: “AS MANIFESTAÇÕES INFANTIS, POR MEIO DAS DIFERENTES LINGUAGENS” e ENSINO FUNDAMENTAL: “PLANTE – O PLANETA AGRADECE” – A ESCOLA MUNICIPAL LUIZ REAL

DESTAQUE DE EDUCAÇÃO INFANTIL: “TRANSFORMANDO VIVÊNCIAS EM DESCOBERTAS” e ENSINO FUNDAMENTAL: “VALORIZAÇÃO CULTURAL - MÚSICA, TEATRO E POESIA – A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO CAMPOS

DESTAQUE DE EDUCAÇÃO INFANTIL: “PROMOÇÃO DE AÇÕES NA BUSCA PERMANENTE DA QUALIDADE” e ENSINO FUNDAMENTAL: “PROJETO NOVOS LEITORES E ESCRITORES” – A ESCOLA MUNICIPAL MARIA TEIXEIRA GEORG

DESTAQUE DE EDUCAÇÃO INFANTIL: “PLANEJAMENTOS INOVADORES, RESULTADOS DE QUALIDADE” e ENSINO FUNDAMENTAL: “INOVAÇÃO E TECNOLOGIA A FAVOR DA EDUCAÇÃO” – A ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO

DESTAQUE DE EDUCAÇÃO INFANTIL: “RIQUEZA DOS RECICLÁVEIS NOS DIAS DE HOJE” e ENSINO FUNDAMENTAL: “DESCOBRINDO A MAGIA DA LEITURA” – A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA

DESTAQUE DE EDUCAÇÃO INFANTIL: “LÚDICO, ROTINA QUE GERA APRENDIZAGEM” e ENSINO FUNDAMENTAL: “PROJETO ABRAÇO NA ESCOLA – FAMÍLIA X ESCOLA” – A ESCOLA MUNICIPAL PARIGOT DE SOUZA

DESTAQUE DE EDUCAÇÃO INFANTIL: “APRENDER A PLANTAR, CUIDAR E COLHER X VIVENCIAR EXPERIÊNCIAS” e ENSINO FUNDAMENTAL: “COOPERATIVISMO EM AÇÃO” – A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR SEBASTIÃO FELTRIN

DESTAQUE DE EDUCAÇÃO INFANTIL: “VALORIZAÇÃO EDUCACIONAL NA COMUNIDADE” e ENSINO FUNDAMENTAL: “PROJETO ESTANTE MÁGICA”

– A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FERNANDO.

NC/PMR