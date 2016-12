Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 29/12/2016

Primeira Leitura (1Jo 2,3-11)

Leitura da Primeira Carta de São João.

Caríssimos, 3para saber que conhecemos Jesus, vejamos se guardamos os seus mandamentos. 4Quem diz: “Eu conheço a Deus”, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. 5Naquele, porém, que guarda a sua palavra, o amor de Deus é plenamente realizado. O critério para sabermos se estamos com Jesus é este: 6quem diz que permanece nele, deve também proceder como ele procedeu.

7Caríssimos, não vos comunico um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que recebestes desde o início; este mandamento antigo é a palavra que ouvistes. 8No entanto, o que vos escrevo é um mandamento novo – que é verdadeiro nele e em vós – pois que as trevas passam e já brilha a luz verdadeira. 9Aquele que diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, ainda está nas trevas. 10O que ama o seu irmão permanece na luz e não corre perigo de tropeçar. 11Mas o que odeia o seu irmão está nas trevas, caminha nas trevas, e não sabe aonde vai, porque as trevas ofuscaram os seus olhos.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Responsório (Sl 95)

— O céu se rejubile e exulte a terra!

— Cantai ao Senhor Deus um canto novo, cantai ao Senhor Deus, ó terra inteira! Cantai e bendizei seu santo nome!

— Dia após dia anunciai sua salvação, manifestai a sua glória entre as nações, e entre os povos do universo seus prodígios!

— Foi o Senhor e nosso Deus quem fez os céus: diante dele vão a glória e a majestade, e o seu templo, que beleza e esplendor!

Evangelho (Lc 2,22-35)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Lucas.

— Glória a vós, Senhor.

22Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a Lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor. 23Conforme está escrito na Lei do Senhor: “Todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor”. 24Foram também oferecer o sacrifício – um par de rolas ou dois pombinhos – como está ordenado na Lei do Senhor. 25Em Jerusalém, havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, 26e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor.

27Movido pelo Espírito, Simeão veio ao Templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a Lei ordenava, 28Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus: 29 “Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz; 30porque meus olhos viram a tua salvação, 31que preparaste diante de todos os povos: 32luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel”.

33O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. 34Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: “Este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. 35Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti uma espada te transpassará a alma”.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Guardemos os mandamentos do Senhor

Os mandamentos da Lei de Deus são equilíbrio, graça e bênção para a nossa vida, são libertação para todos nós

“Aquele que diz: ‘Eu conheço a Deus’, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele”(1João 2, 4).

Estamos nas Oitavas de Natal, celebrando o nascimento de Cristo na nossa vida. Não podemos fazer dos acontecimentos natalinos, acontecimentos de uma vida passada; precisamos fazer com que o Natal seja cada vez mais vivido dentro de nós.

Quando olhamos para o nascimento de Jesus e O contemplamos e celebramos como nosso Salvador, vamos percebendo de que forma Ele nasce e nos liberta. A primeira coisa é saber que Ele nos liberta da mentira, porque não é só contá-la, mas viver uma vida de mentiras, uma vida que não corresponde à realidade daquilo que cremos, daquilo que falamos ou professamos. Chamamos isso de hipocrisia ou de uma vida mentirosa.

Deus não quer que tenhamos uma vida hipócrita, não quer que a nossa vida seja uma farsa. Se eu perguntar: “Você conhece Deus?” Todos nós diremos: “Sim, eu conheço Deus! Eu sirvo a Deus! Eu sou de Deus!”.

A primeira coisa: quem conhece Deus e O ama guarda Seus mandamentos; e os mandamentos da Lei de Deus são equilíbrio, graça e bênção para a nossa vida, são libertação para todos nós! Por isso precisamos guardar os mandamentos do Senhor e fazer com que eles sejam o fio condutor de toda a nossa vida aqui na Terra.

É importante olharmos para a nossa vida e vermos como o amor de Deus está sendo vivido dentro de nós. É bom sentir-se amado! Deus nos ama de forma infinita, única e soberana. Mas para que este amor de Deus esteja plenamente em nós, precisamos guardar Seus mandamentos. Não podemos amar a Deus somente com palavras: “Jesus me ama tanto! E eu O amo tanto!”. Você nem precisa dizer que ama a Deus, nem fique preocupado em verbalizar isso. Preocupe-se em expressar com sua vida. Preocupemo-nos em, a cada dia, revisarmos nossa vida e vermos os ajustes que ela precisa.

Não vá dormir, não passe um dia sem fazer o seu exame de consciência. Um bom exame de consciência é um bom remédio para que a nossa vida encontre o seu equilíbrio! Jesus é a nossa luz, Ele ilumina a nossa mente, a nosso coração, para percebermos onde nossa vida não está sendo vivida de acordo com a vontade de Deus.

Que Jesus Nosso Senhor nos mostre sempre a direção, quando nos distanciarmos da reta que Ele nos ajude novamente a encontrarmos o caminho reto por onde devemos caminhar.

Deus abençoe você!

Padre Roger Araújo - Sacerdote da Comunidade Canção Nova, jornalista e colaborador do Portal Canção Nova - https://www.facebook.com/rogeraraujo.cn