Marcelo Belinati anuncia mais nomes do primeiro escalão da Prefeitura de Londrina

O Prefeito eleito de Londrina, Marcelo Belinati, anunciou ontem (28/12) mais nomes para compor o seu secretariado a partir de 1º de janeiro. São eles: Luiz Carlos Adati, para a Presidência da Sercomtel; Nado Ribeirete, para o CODEL; Tio Douglas para a Presidência da ACESF; Bruno Ubiratan, na Chefia de Gabinete; João Luiz Esteves, na Procuradoria Geral; Carlos Augusto Nasser, na Defesa Social; e Fernando Madureira, na Presidência da Fundação de Esportes de Londrina (FEL).

SERCOMTEL

O empresário Luiz Carlos Ihity Adati vai assumir a presidência da empresa de telecomunicações, Sercomtel. Considerada única empresa pública de telecomunicações no país, a Sercomtel tem a Prefeitura de Londrina como a principal acionista. “Para gerir a Sercomtel, precisamos de alguém com vasta experiência profissional e, principalmente, que diante da atual concorrência, mantenha a empresa viva, ampliando a sua área de atuação na oferta de serviços em telecomunicações. O Luiz Carlos Adati tem este perfil empreendedor. Na sua empresa ele conseguiu crescer e ampliar o mercado em várias cidades do Paraná, além de entrar em outros cinco Estados. Ele tem participado de eventos nacionais e internacionais, se mantendo atualizado sobre novas tecnologias e aprimoramentos em gestão. Desta forma, como necessitamos expandir a nossa maior empresa pública, acredito que o Adati vai conseguir expandir nossos negócios e colocar a Sercomtel no cenário que sempre procuramos deixa-la”, assegura Marcelo.

Currículo

O empresário Luiz Carlos Ihity Adati é engenheiro agrônomo e empresário há mais de 35 anos, sendo que há pelo menos 25 como sócio-diretor do Estacenter Parking. Foi Presidente do Conselho Municipal de Turismo e diretor da Associação Comercial e Industrial de Londrina (ACIL); diretor de Turismo do Instituto de Desenvolvimento de Londrina (CODEL); diretor regional da Câmara de Comércio Brasil-Japão do Paraná e vice-presidente da Aliança Cultural Brasil-Japão do Paraná. Também assumiu a Associação Cultural e Esportiva de Londrina e é vice-presidente da Associação Brasileira de Estacionamentos (ABRAPARK). Exerceu diversos importantes cargos comunitários, inclusive o de coordenador-geral do IMIN 100 do Paraná. No Japão, representou o Paraná como líder nikkey em vários programas do Ministério das Relações Exteriores.

CODEL

O empresário do ramo industrial, Nado Ribeirete, foi confirmado pelo Prefeito eleito, Marcelo Belinati, para a presidência do Instituto de Desenvolvimento de Londrina (Codel). A escolha de Nado Ribeirete para esta função se deve ao papel que tem no meio empresarial e, principalmente, pela sua experiência política ao longo dos anos. “É preciso devolver Londrina no caminho do crescimento, da recuperação econômica e, principalmente, da geração de emprego e renda. E o Nado Ribeirete possui os requisitos que precisamos para a presidência da Codel. Queremos alguém que seja empreendedor, que tenha trânsito livre entre o meio empresarial e que seja bastante ativo para buscar novos investimentos para alavancar empreendimentos, ajudando Londrina crescer economicamente. Além disso, fazendo com que ela se destaque no cenário nacional e internacional. Ele tem meu total apoio para ajudar a fomentar o desenvolvimento industrial que Londrina tanto necessita e que esteve adormecido, a fortalecer a área do turismo e, principalmente, que possamos trabalhar o potencial que nossa cidade possui em ciência e tecnologia, com as nossas universidades”, afirmou Marcelo.

Currículo

Reinado Gomes Ribeirete, o Nado Ribeirete, é empresário do ramo industrial. É arquiteto desde 1985, formado pela UNIFIL de Londrina; possui pós-graduação em Gestão Ambiental. No campo político, foi prefeito de Ibiporã na gestão de 2001 a 2004 e presidiu, por 12 anos, o Consórcio para a Proteção Ambiental do Rio Tibagi (COPATI).

ACESF

O empresário Douglas Carvalho Pereira, o Tio Douglas, vai assumir a Presidência da Administração de Cemitérios e Serviços Funerários (ACESF) de Londrina. “A ACESF necessita de alguém que tenha experiência administrativa e que possa levar adiante os trabalhos existentes no órgão. E o Tio Douglas é uma pessoa que podemos contar com sua experiência política e empresarial para administrar os desafios que a ACESF oferece. Ela é um órgão público que tem vida própria, que possui cinco cemitérios municipais na área urbana de Londrina, mais os cemitérios distritais, e que necessita de uma ação efetiva e de responsabilidade. Eu confio no Tio Douglas e acredito que vai atender as nossas expectativas”, afirmou Marcelo.

Currículo

Tio Douglas é empresário e foi vereador na última gestão. Ele tem o curso de Técnico em Contabilidade (ensino médio), é graduado em Educação Física pela Unopar. Possui cursos de Desenvolvimento e Liderança, de Oratória e de Fé e Política. Ele também é uma liderança conhecida no meio católico, sendo membro atuante da Renovação Carismática Católica (RCC).

CHEFIA DE GABINETE

A chefia de Gabinete do governo do Prefeito eleito Marcelo Belinati ficará sob a responsabilidade do advogado Bruno Ubiratan. “O Bruno Ubiratan me acompanha há tempos na política. E na Chefia de Gabinete eu preciso de alguém de inteira confiança para fazer este primeiro contato com a população, atendendo as nossas demandas. Ele estará cuidando de assuntos diretos do Prefeito e do Município e também poderá fazer o encaminhamento de casos que atender diretamente às secretarias competentes. Além de exercer u papel fundamental na articulação dos interesses do Executivo com a Câmara Municipal. Ele também estará me ajudando muito na questão do agendamento de meus compromissos. Por isso e muito mais que o Bruno foi convidado para este cargo de grande responsabilidade e estou contente por ele ter aceito”, afirmou Marcelo.

Currículo

Bruno Ubiratan é advogado, especialista em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho pela PUC – Londrina. Também é pós-graduando em Gestão Política pela Universidade Estadual de Maringá (UEM). Foi coordenador na CMTU; junto ao Governo do Estado já desempenhou a função de Relações Públicas na Secretaria de Obras. Também já participou de diversos projetos sociais em Londrina.

PROCURADORIA GERAL

O advogado, professor universitário e servidor de carreira da Prefeitura de Londrina, João Luiz Martins Esteves, vai ocupar a Procuradoria Geral do Município de Londrina. “Na Procuradoria Geral do Município é preciso ter uma pessoa com vasta experiência e muita responsabilidade para este cargo. O Luiz Esteves é um dedicado servidor de carreira na Procuradoria Municipal, tendo todos os atributos que necessito para este cargo. É um profundo conhecedor do Direito Constitucional e Administrativo, sem falar que é um constitucionalista renomado. E ele tem a minha total confiança para esta função e eu acredito que Londrina ganha muito com ele nesta função”, declarou Marcelo.

Currículo

João Luiz Martins Esteves é Procurador do Município de Londrina desde 1995. Advogado, é professor do curso de Direito da UEL desde 1994, ministrando Direito Constitucional e Administrativo tanto na graduação quanto na pós-graduação. Possui o doutorado em Direito Constitucional pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).

Defesa Social

O Agente da Polícia Federal Carlos Augusto Nasser vai assumir o cargo de Secretário Municipal de Defesa Social de Londrina. Natural de Arapongas e há 20 anos radicado em Londrina, Nasser deve assumir o cargo apenas em fevereiro, quando deve ser oficializada a sua aposentadoria, solicitada agora em dezembro. “A Defesa Social é uma área importante na administração municipal e exige um profissional experiente e capacitado para a pasta. Encontrei no Nasser o gestor que procuramos para o cargo, que conhece a segurança pública e que possa ajudar a Guarda Municipal, por exemplo, a ser uma efetiva força auxiliar e, principalmente, que desempenhe um importante papel comunitário em nossa sociedade, ajudando a diminuir os índices de criminalidade através dos diversos programas mantidos pelo órgãos”, afirmou Marcelo.

Currículo

Carlos Augusto Nasser é formado em Direito e atua na Polícia Federal desde 1990. Atuou em Chuí (RS), na fronteira com o Uruguai, em Foz do Iguaçu e, em Londrina, está lotado há 20 anos. Dentro da PF ele trabalhou em diversos setores, do administrativo ao operacional, atuando em ações e operações nacionais e internacionais de combate à criminalidade.

Fundação De Esportes De Londrina

A presidência da Fundação de Esportes de Londrina (FEL) ficará a cargo, a partir de 1º de janeiro, do professor de Educação Física, empresário do ramo esportivo e técnico de Taekwondo, Fernando Madureira.

A escolha de Madureira para a FEL se deve à sua experiência no esporte profissional e amador e o trânsito entre atletas, dirigentes em entidades nacionais e internacionais do ramo. Em Londrina, ele tem se destacado com a Academia Madureira. No entanto, pelo seu papel como técnico da Seleção Brasileira de Taekwondo, e também participando de Olimpíadas e Jogos Panamericanos, ajudou a levar o nome de Londrina para o mundo. “O Fernando Madureira tem amplo conhecimento na área esportiva e, juntamente com a equipe técnica da FEL, vai desenvolver o esporte na nossa cidade, desde as escolinhas de base, até o profissional. Queremos que Londrina volte a ter o seu papel no cenário esportivo e, principalmente, que tenhamos mais projetos e programas trabalhando desde o esporte de base até o profissional. E o Madureira tem a minha total confiança que irá desempenhar esta missão com maestria”, assegurou Marcelo Belinati.

Eleito vereador nas eleições de outubro, Fernando Madureira aceitou se licenciar do Legislativo Municipal para assumir este desafio em prol do esporte londrinense. Ele é o terceiro nome confirmado por Marcelo para o seu governo. Além dele também foram anunciados Edson Souza, na Fazenda e Planejamento, e Moacir Sgarioni na presidência da CMTU.

Currículo

Com 47 anos, Fernando Madureira é formado em Educação Física pela Universidade Estadual de Londrina (UEL) e idealizador do Centro de Treinamento Madureira, em Londrina. Atua há mais de 30 anos na área esportiva. É técnico da Seleção Brasileira de Taekwondo desde 2005, e atuou nas Olimpíadas de Londres 2012, nas Olimpíadas da China (2008) com a atleta Natália Falavigna na conquista da primeira medalha olímpica do Brasil na história do Taekwondo, e no Panamericano Rio 2007, além de outras competições de renome internacional.

Em 1997 se formou Mestre em Taekwondo na Coréia do Sul. Presidente da Federação Paranaene de Taekwondo, criador e organizador do Brazil Open Championship Taekwondo (1997) – Campeonato Anual de Taekwondo com expressão nacional e internacional –, além da participação como técnico e atleta em diversas competições de renome nacional e internacional, além de proferir palestras e cursos de formação em todo o país.

Outros nomes

Já foram anunciados anteriormente Edson Luiz de Souza para as secretarias de Fazenda e de Planejamento; Moacir Sgarioni na Presidência da CMTU; Nádia Oliveira de Moura para a Assistência Social; Marcelo Canhada na Secretaria de Governo; Luiz Koury na Secretaria Municipal de Saúde; Maria Tereza Paschoal de Moraes na Secretaria de Educação.

Alexandre Sanches/Asimp