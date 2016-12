Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 30/12/2016

Primeira Leitura (Eclo 3,3-7.14-17a)

Leitura do Livro do Eclesiástico.

3Deus honra o Pai nos filhos e confirma, sobre eles, a autoridade da mãe. 4Quem honra o seu pai, alcança o perdão dos pecados; evita cometê-los e será ouvido na oração cotidiana. 5Quem respeita a sua mãe é como alguém que ajunta tesouros. 6Quem honra o seu pai, terá alegria com seus próprios filhos; e, no dia em que orar, será atendido. 7Quem respeita o seu pai, terá vida longa, e quem obedece ao pai é o consolo da sua mãe. 14Meu filho, ampara o teu pai na velhice e não lhe causes desgosto enquanto ele vive. 15Mesmo que ele esteja perdendo a lucidez, procura ser compreensivo para com ele; não o humilhe, em nenhum dos dias de sua vida: a caridade feita ao teu pai não será esquecida, 16mas servirá para reparar os teus pecados 17ae, na justiça, será para tua edificação.

— Palavra do Senhor.

— Graças a Deus!

Responsório (Sl 127)

— Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos!

— Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos!

— Feliz és tu, se temes o Senhor e trilhas seus caminhos! Do trabalho de tuas mãos hás de viver, serás feliz, tudo irá bem!

— A tua esposa é uma videira bem fecunda no coração da tua casa; os teus filhos são rebentos de oliveira ao redor de tua mesa.

— Será assim abençoado todo homem/ que teme o Senhor. O Senhor te abençoe de Sião, cada dia de tua vida.

Evangelho (Mt 2,13-15.19-23)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— PROCLAMAÇÃO do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Mateus.

— Glória a vós, Senhor.

13Depois que os magos partiram, o Anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse: “Levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito! Fica lá até que eu te avise! Porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo”.

14José levantou-se de noite, pegou o menino e sua mãe, e partiu para o Egito.

15Ali ficou até a morte de Herodes, para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: “Do Egito chamei o meu Filho”.

19Quando Herodes morreu, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José, no Egito, 20e lhe disse: “Levanta-te, pega o menino e sua mãe, e volta para a terra de Israel; pois aqueles que procuravam matar o menino já estão mortos”.

21José levantou-se, pegou o menino e sua mãe, e entrou na terra de Israel. 22Mas, quando soube que Arquelau reinava na Judeia, no lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Por isso, depois de receber um aviso em sonho, José retirou-se para a região da Galileia, 23e foi morar numa cidade chamada Nazaré. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelos profetas: “Ele será chamado Nazareno”.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Deus cuida de nossas famílias

Precisamos dar o melhor de nós para que nossas famílias sejam santas, iluminadas, abençoadas e benditas

“Deus honra o Pai nos filhos e confirma, sobre eles, a autoridade da mãe” (Eclesiástico 3,3).

Hoje, celebramos a Festa da Sagrada Família: Jesus, Maria e José. Deus quis viver no meio de nós, Ele quis ter uma família. Deus é uma família no Céu, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O céu também veio habitar no meio de nós vivendo numa família, a qual chamamos Sagrada Família, mas é importante dizer a você que toda família é sagrada e preciosa aos olhos de Deus, por isso precisamos assumir, a cada dia, o valor sagrado e essencial que ela tem. O bem mais precioso e sacro que a humanidade tem se chama: família.

Como precisamos cuidar das nossas famílias, dar o melhor de nós para que elas sejam santas, iluminadas, abençoadas e benditas!

Deus quis resgatar a humanidade formando uma família, para que todas elas fossem cuidadas no coração d’Ele. Por isso, dê atenção àquilo que sua família precisa, para que ela seja cada vez mais sagrada segundo os desígnios de Deus.

A leitura do dia de hoje, no Livro do Eclesiástico, traz para nós alguns elementos importantes, que não podem ser desprezados na vivência de uma família. Eu destaco, sobretudo, o respeito que deve haver dos pais para com os filhos e dos filhos para com os pais.

O bom filho é aquele que honra seu pai e sua mãe, é aquele que lhes deve respeito e obediência, mesmo que seus eles tenham defeitos, limites, coisas que todos nós temos. Muitas vezes, queremos que os outros tolerem nossos limites, mas não temos paciência para tolerar os defeitos e limites dos nossos.

Temos que vencer aquela impetuosidade que o mundo gera em nós de perdermos a paciência, a tolerância, o respeito e o cuidado para com os nossos pais. Quem honra seu pai e sua mãe está honrando e respeitando Deus. O quarto mandamento não pode ser negligenciado, é nossa responsabilidade cuidar dos nossos pais, amá-los e respeitá-los até o último dia da nossa vida.

Do outro lado, é muito importante que os pais saibam também respeitar, amar, cuidar e dar a atenção que os filhos merecem. que não queiram somente receber respeito, mas saibam respeitar, cuidar dos filhos e ter para com eles as responsabilidades próprias de um pai e de uma mãe.

Não irrite seus filhos, não queira ser um pai e uma mãe autoritários. O excesso de autoritarismo gera muitos traumas, ressentimentos e mágoas. Aliás, a graça que Deus quer nos dar, no dia de hoje, é superarmos todos os traumas que adquirimos dentro da nossa própria casa. O ideal é que cada família seja um nicho de amor, cuidado e ternura. Nem sempre isso é possível ser vivido na plenitude, pois há os arranhões, as dificuldades, o próprio relacionamento.

A família começa entre marido e mulher, e esse encaixe nem sempre acontece da melhor maneira. O mais bonito é que em Deus tudo se supera, a vida nova acontece cada vez que pedimos e permitimos que Ele renove nossas casas e nossas famílias.

Deus quer que sua família seja sagrada sempre mais, seja sempre mais santa. É preciso permitir que a santidade de Deus purifique, renove os sentimentos familiares que ficaram manchados, marcados por traumas, ressentimentos e coisas negativas. É preciso que a luz de Jesus, que nasceu para nos salvar, traga luz para que as famílias sejam cada vez mais santas e sagradas. Diga comigo: “A minha família é uma bênção de Deus!”.

Deus abençoe você!

Padre Roger Araújo - Sacerdote da Comunidade Canção Nova, jornalista e colaborador do Portal Canção Nova - https://www.facebook.com/rogeraraujo.cn