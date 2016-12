Prefeitura disponibiliza 8.046 matrículas de educação infantil

Pais devem atualizar o cadastro no CMEI ou CEI mais próximo de onde mora

A Prefeitura de Londrina, por meio da Secretaria Municipal de Educação, disponibilizou para as unidades escolares 8.046 novas matrículas de Educação Infantil. Os centros municipais de educação infantil (CMEIs) e filantrópicos (CEIs) vão convocar os pais para que compareçam às unidades escolares e efetuem a matrícula.

A diretora de Planejamento, Lúcia Moreira, explicou que é preciso que os pais tenham o cadastro atualizado. Para isso basta irem ao CMEI ou CEI mais próximo da residência, com a certidão de nascimento da criança, documento de conta de luz e documento do responsável. Serão chamadas as crianças de 0 a 3 anos. Novos contatos com os pais serão feitos a partir de 23 de janeiro e as aulas começam no dia 26 de janeiro.

Aumento de vagas

A secretária municipal de Educação, Janet Thomas, ressaltou que nestes quatro anos de administração, foram criadas 10.738 vagas de educação infantil, com contratação de 653 professores. No ensino fundamental foram ampliadas 2.206 vagas, com a contratação de 898 professores. Ainda neste período houve a inclusão de 100% das crianças com deficiência com a garantia de atendimento precoce na Educação Infantil, contando com 198 professores de apoio, 680 avaliações pedagógicas concluídas e 153 em processo de finalização.

NC/PML