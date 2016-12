Cultura convoca projetos selecionados para o Promic

Editais de convocação para os programas de Vilas Culturais e Projetos Independentes foram publicados na edição de quinta-feira (29) do Jornal Oficial

A Secretaria Municipal de Cultura divulgou, na quinta-feira (29), edital de convocação de projetos que foram selecionados para receber patrocínio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Promic), no exercício 2017. As convocações referem-se aos programas de Vilas Culturais e Projetos Independentes, e foram publicadas na edição nº 3.158 do Jornal Oficial, disponível no Portal da Prefeitura, no link www.londrina.pr.gov.br.

Todos os projetos selecionados terão o prazo de 30 dias corridos, a contar da data de publicação dos editais, para apresentar a documentação exigida para firmar Termo de Cooperação com o Município. A partir do dia 4 de janeiro, os proponentes poderão retirar os pareceres e orientações na Diretoria de Incentivo à Cultura da SMC, localizada na Praça 1º de Maio, 110, centro. O atendimento é das 12 às 18 horas.

O edital referente aos projetos Estratégicos será divulgado nesta sexta-feira (31). Segundo a secretária municipal de Cultura, Solange Batigliana, a convocação marca a conclusão dos processos de seleção de projetos. “Com esses editais, cumprimos o processo referente aos projetos Independentes e de Vilas Culturais, que serão executados no decorrer do próximo ano através do Promic, que é um programa de fomento muito importante para a produção cultural da nossa cidade”, ressaltou.

Para os Projetos Independentes, o valor total de recursos aprovado é de R$ 1.719.491,76, com 59 projetos convocados em cinco linhas: Livres, Descentralizados, Distritos, Transversais e Atividades Formativas. E são considerados suplentes os projetos que não foram selecionados por falta de disponibilidade orçamentária.

No programa de Vilas Culturais, os recursos aprovados são no total de R$ 277.133,00, para as seguintes Vilas Culturais: Triolé Cultural, Cemitério de Automóveis, Grafatório e Usina Cultural. Para este edital, não houve projetos suplentes.

NC/PML