Bailarina do "Domingão do Faustão", Natacha Horana mostra protuberância em fotos de biquíni

Natacha Horana, considerada a mais bela bailarina do "Domingão do Faustão", mostrou sua protuberância ao tirar fotos de biquíni nos últimos dias. "Ela é como um surfista que não abre mão do mar. Ou você surfa junto, ou é melhor ficar na areia e admirar", escreveu a loira de 25 anos no Instagram.

A paulista é dona de um corpo com 99cm de quadril, 65cm de cintura e 90cm de busto distribuídos em 1,69m de altura e sempre é comparada com a atriz e apresentadora Ellen Rocche. Natacha teve a honra de ser escolhida a nova embaixadora da marca Vitaflex, dos Estados Unidos. Antes da bailarina do "Domingão do Faustão", a companhia especializada em suplementos e vitaminas do universo fitness era representada pela celebridade fitness Bella Falconi, brasileira que mora nos EUA.

Além de bailarina e modelo fitness, Natacha Horana também é atriz está em cartaz na peça "Dois Casais em Maus Lençóis" todos os sábados às 21h30 no Teatro Ruth Escobar, em São Paulo.

Vanessa Scarcella/Asimp