Empossados membros do Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas

Prefeito José Maria assinou termo de posse dos 12 membros do Compod na terça-feira (27). Objetivo é desenvolver ações de combate e prevenção às drogas

Tomaram posse na terça-feira (27), na sala de reuniões do gabinete, os membros do Conselho Municipal de Políticas Sobre Drogas (Compod) para o biênio 2017-2018.

Instituído pela Lei Municipal nº 2.684, de 30 de abril de 2014, o Compod é um órgão público, especial, autônomo, subordinado administrativamente à Secretaria Municipal de Saúde cujo objetivo é desenvolver ações de prevenção ao uso, tratamento, reabilitação e reinserção social do usuário e combate ao tráfico de drogas. Também foi criado um Fundo Municipal de Políticas sobre Drogas (Fumpod), constituído com base nas verbas próprias do orçamento municipal e em recursos suplementares, para atender as despesas geradas pelo Programa Municipal de Políticas Sobre Drogas (PROMPD).

O Compod é integrado por 12 membros titulares e seus respectivos suplentes, sendo seis representantes do Poder Público Municipal e seis representantes de entidades ou instituições da sociedade civil que já atuem na área de prevenção, tratamento e reinserção social do usuário.

A assistente social e coordenadora do Centro de Atenção Psicossocial Infantil (Caps I), Rubia Maria Batista, foi designada presidente do Compod e Jacqueline Montilha Leonardi secretária executiva.

Ao empossar os novos membros, o prefeito José Maria Ferreira desejou boa sorte ao grupo e ressaltou a importância de Ibiporã passar a contar com um órgão que congrega diversas entidades e pessoas de vários segmentos em prol do desenvolvimento de políticas sobre drogas. “As drogas estão dilacerando as famílias brasileiras, e é um problema tanto de grandes como de pequenas cidades. Precisamos de pessoas comprometidas para definir estratégias de enfrentamento a este mal”, defendeu José Maria.

Segundo Rubia, o conselho voltará a se reunir em fevereiro, em encontros mensais, para começar a discutir as ações a serem desenvolvidas. “A constituição do Conselho é fundamental para minimizar a influência das drogas em Ibiporã, e atuar como membro dele é uma forma de dar uma contribuição. É estar ajudando, participando e fazendo com que o combate efetivo às drogas venha realmente a acontecer”, concluiu a presidente do Compod.

Pela lei, o Compod prestará a cada seis meses aos Poderes Executivo e Legislativo, o resultado de suas ações, bem como remeterá relatórios frequentes à Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e ao Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas do Paraná.

Composição do Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas (Compod) para o biênio 2017-2018

I - Secretaria Municipal de Saúde:

a) titular: Rubia Maria Batista;

b) suplente: Ana Lucia de Azevedo Nery;

II - Secretaria Municipal de Educação:

a) titular: Fernando César Batini;

b) suplente: Irma dos Santos Gonzaga Cadedo;

III - Secretaria Municipal de Assistência Social:

a) titular: Lisa Mitiko Koga Kuriki;

b) suplente: Jacqueline Montilha Leonardi;

IV - Secretaria Municipal de Esportes, Recreação e Lazer:

a) titular: Ângela Garcia;

b) suplente: Claudinei Benedito;

V - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo:

a) titular: Jorge de Souza Oliveira;

b) suplente: Vradson Castro Silva;

VI - Secretaria Municipal de Trabalho e Economia Solidária:

a) titular: Ana Claudia Figueira Ribeiro;

b) suplente: Fabíola Vanessa Ferro Silva;

VII - representantes de entidades ou de instituições da sociedade civil que atuam na área da prevenção, tratamento e reinserção social do usuário, por ela indicados, sendo:

Entidades envolvidas com a política sobre drogas:

1. titular: Geralda Fantini Ângelo; 2. suplente: Alex Sandro Almeida;

Representantes de entidades religiosas:

1. titular: Wagner Rodrigues Pereira; 2. suplente: Marcelo Ciaca;

Representantes de entidade de classe:

1. titular: Bruno Zanoni Cembranelli; 2. suplente: Diorazil Baize;

Representantes de clube de serviços:

1. titular: Leandro Colognesi; 2. suplente: Lucilene da Silva Leite Pinto;

Representantes de associação de pais e mestres de ensino fundamental II:

1. titular: Claudinei Del Bianco; 2. suplente: Maria Regina Nicolau;

Representante do Conselho da Comunidade:

1. titular: Lucas Carlos de Oliveira; 2. suplente: Paula Chimentão;

NC/PMI