Banda A Massa se apresenta em Farol de São Tomé, em Campos, no Réveillon

No último final de semana, a banda fez muito sucesso em uma boate da cidade

O som contagiante de ‘’A Massa’’ lotou a boate Excess, no ultimo dia (23), em Campos dos Goytacazes, no RJ. A apresentação da banda fez parte da turnê “O Retorno” e os fãs foram ao delírio com muito axé music . O próximo show já tem data e acontece hoje, 31, no Náutico Beach Club, no Farol de São Tomé para comemorar a virada do ano.

A turnê da banda busca conquistar novos fãs e satisfazer os antigos da banda que foi a protagonista da propagação da, até então, nova música baiana no Sul e Sudeste do Brasil.

Donos de timbres únicos e talento indiscutível, os integrantes da banda Baiana "A Massa", é composta pelos músicos; Pepinho ( voz), Marcos Prakatum ( Bateria), Walney Bronei ( Baixo), Gil Paixão (voz) e Lucas Alencar( Percussão), formam a banda original.

“Somos bem ecléticos, A Massa é Música... É Alma...É Bahia.... É história... É Sucesso!!!! Nós estamos muito felizes com o retorno da banda, breve estaremos com a nossa turnê por todo o Brasil’’. Disse Pepinho.

‘’Nós queremos agradecer muito o apoio dos nossos fãs e amigos e dizer que são vocês que fazem com que a gente sinta a energia de estar no palco e cantar com a alma para alegrar a todos vocês”, completa a banda.

A Massa partiu de Salvador – BA, e embarcou numa aventura conquistado o Rio de Janeiro - Bahia - São Paulo e Minas Gerais. Lançada pelo produtor Walney Haidar, com a direção de Jadete Larcher e Wilton Franco a banda foi rapidamente conquistando todo o sudeste, abrindo as portas para todas as outras estrelas da musica Baiana na grande mídia do Pais.

Harmonia envolvente, boa musica, e swing irresistível compõe o repertorio eclético que contagia a todos os fãs da banda.

Na Mídia

A lendária banda já se apresentou em programas de TV de grande audiência, como “Domingão do Faustão”, Os Trapalhões e Programa da Angélica na extinta TV Manchete. A Massa faz sucesso por todo o Brasil levando os grandes sucessos como: ''Dança do Índio'' , ''Não Mate a Amazônia'' e Mensageiro do Amor.

A Massa será destaque no Carnaval 2017 na praia do Farol de São Thomé, na cidade de Campos dos Goytacazes.