O prédio da Prefeitura recebeu cerca de cem pessoas que vieram saudar os campeões da Copa do Brasil de Futsal Sub 17, o time do Pascolati Futsal de Rolândia e o zagueiro Vitor Hugo do Palmeiras, campeão brasileiro. Os vencedores desfilaram pelas principais ruas da cidade em carro do Corpo de Bombeiros e uma carreata acompanhou os campeões.

NC/PMR