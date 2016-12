Conheça Renata Spallicci, a executiva que incentiva pessoas a ter uma vida saudável

Renata Spallicci tem uma mente insaciável e inquieta por desbravar novos mundos. Talvez por isso a morena de 35 anos rompeu seus horizontes de executiva e saiu à procura de caminhos e respostas que pudessem preencher algumas lacunas de sua vida. E foi descobrindo a si mesma e quais eram seus ideais que ela abraçou sua missão: inspirar pessoas pela busca de uma vida saudável, incentivar e empoderar as pessoas tanto nos negócios quanto na vida pessoal por meio do autoconhecimento para a construção de um legado.

E assim, em outubro de 2015, ela criou o site www.renataspallicci.com.br com o mote "Busque seu propósito. Deixe seu legado". O site é totalmente baseado em três pilares: fitness, business e autoconhecimento/legado. Dentro dessas colunas, o canal dá dicas saudáveis sobre alimentação, saúde, nutrição, beleza, atividades físicas, vida corporativa, comportamento e autoconhecimento. Dispõe ainda de uma área reservada à rotina de vida como empresária e executiva. Atleta WBFF amante da prática de esportes e adepta de um estilo de vida saudável, Renata aderiu à musculação em 2012 como um evento essencial e rotineiro em sua agenda. E, em dezembro de 2016, Atlantic City (EUA) foi palco de muita comemoração e realização de sonho para a empresária que arrematou três prêmios no concurso World Beauty Fitness and Fashion (WBFF).

Com beleza e sorriso deslumbrantes, a modelo de 35 anos conquistou o primeiro lugar na categoria "Diva Fitness Model +35", o segundo lugar no "Diva Fitness Model" na categoria geral e o prêmio especial e troféu de "Melhor Theme Wear". Esta foi a segunda vez que a atleta participou da competição. A primeira foi em junho do mesmo ano em Orlando, também nos EUA, onde conquistou o 3º lugar competindo também pela categoria "Divas Fitness Model". "Agora estou me preparando para Los Angeles em abril e para o Mundial em Agosto", revela a morena.

Renata Spallicci também lançou o "Fit do Bem", movimento criado para inspirar pessoas pela busca de uma vida plena, mais saudável e com propósitos. O objetivo do projeto é unir pessoas que compartilham de um mesmo estilo de vida por uma causa social. A primeira edição do movimento aconteceu em uma manhã ensolarada de domingo. No dia 9 de outubro de 2016 o parque Burle Marx, em São Paulo, foi palco de um evento fitness envolvendo aula de dança, treinamento funcional e duas pequenas palestras motivacionais. A atração mobilizou aproximadamente 800 pessoas entre adultos e crianças. Renata Spallicci sempre teve em mente que para gerar transformação e mudanças é preciso começar em si mesma e influenciar os que estão ao seu entorno, como seu bairro, por exemplo. Por isso o "Fit do Bem" tem como prioridade beneficiar projetos sociais das regiões do Morumbi e Panambi. Neste primeiro evento, as ONGs selecionadas foram o próprio parque Burle Marx e Pró-Saber SP. O Burle Marx é o único parque público de São Paulo que não é administrado pela prefeitura da cidade, mas sim por uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), a Fundação Aron Birmann. Já o Pró-Saber SP leva com maestria educação de qualidade para 175 crianças da comunidade de Paraisópolis.

A executiva e esportista fitness também está trabalhando em um livro autoral com previsão de lançamento em 2017. Ainda em 2016, participou como coautora do livro "Histórias de Sucesso", da editora Global Partners. No capítulo "Quando se conhececer é a chave", de sua autoria, a atleta conta em primeira pessoa uma parte de sua trajetória na carreira de executiva e como o autoconhecimento e a prática de esportes tiveram papéis importantes para seu crescimento e amadurecimento, tanto profissional quanto pessoal.

Como 2016 foi o ano escolhido para concretizar, entre treinos, planos de carreira e atividades sociais, estava também o sonho de palestrar. Renata Spallicci reuniu toda sua experiência, planos e aprendizados na palestra "Do sonho à realização". Na apresentação ela conta de forma inspiradora como conseguiu tirar sonhos do papel, concluir desafios e chegar ao fim do seu objetivo com êxito, mesmo com erros ou acertos. Nesta palestra, a executiva expõe diversas curiosidades sobre sua trajetória na Apsen, como seu começo no almoxarifado até quando tomou a decisão de participar de um WBFF. Tudo embasado em suas palavras-chave propósito e legado.

Com apenas 35 anos de idade, a morena é a diretora executiva da Apsen Farmacêutica desde 2009. Ao lado de seu pai, Renato Spallicci, a executiva herdou a missão de tocar a empresa fundada em 1969 por seus avós, os imigrantes italianos Mario e Irene Spallicci. Ela começou na Apsen como estagiária em 2001 integrando um programa de trainee que lhe deu a oportunidade de passar por todos os departamentos da companhia, o que lhe trouxe grande experiência e vivência. Atualmente é responsável pela liderança das gerências executivas nas áreas técnicas, administrativa, industrial, médica, científica, marketing e comercial. É formada em Engenharia Química, pós-graduada em Administração Contábil e Financeira pela FAAP São Paulo e, em 2015, concluiu o MBA para CEOs na Fundação Getulio Vargas (FGV).

Christian Montecinos/Asimp