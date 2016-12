A torcida aprovou, ela confirmou e o clube adorou, conheça a nova e eterna Musa do Ceará

Pois é, o nordeste é terra de mulher bonita sim, Taty Tavares diz que a capital é o estado do Ceará, a gata dançarina do "Aviões do Forró", foi aprovada e tem as portas abertas para se juntar a enorme torcida Vovô no Arena Castelão.

"Sempre me perguntavam qual meu time, mas eu não falava, mas sabe de uma coisa, não tem como ficar neutra, sou alvinegra e agora decidi revelar." Disse Taty Tavares.

Natural de Fortaleza, a gata que dá um show nos palcos, agora dará um show nas arquibancadas, pois ela promete tentar ser mais presente nos jogos.

"Agora quero frequentar mais os jogos, fazer jus ao título de musa." Finaliza Taty

A enorme torcida do Ceará merece essa gata né? E você acha que será a eterna musa do time?

Clique nas fotos para ampliar