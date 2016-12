Gabi Dezan, a "Life Coach das Estrelas", faz alerta sobre alimentação nas festas de fim de ano

Gabi Dezan, conhecida como a "Life Coach das Estrelas" por ter esculpido o corpo de famosas como Fernanda Vasconcellos e Nívea Stelmann com seu método fitness virtual, faz um alerta sobre a alimentação das pessoas nas festas de fim de Ano.

"Muitas pessoas se preocupam com as festas de fim de ano no quesito ganho de peso. A verdade é que se todo mundo se conscientizasse e vivesse uma vida regrada o ano todo isso não deveria ser uma preocupação. Como sempre digo, o problema não é o que você come do Natal ao Ano Novo e sim o que você come do Ano Novo ao Natal. Mas vamos lá, o ano já foi e não podemos compensar, mas podemos começar já as mudanças. E por onde começamos? Adquirindo novos hábitos e iniciando uma dieta certa, dieta essa para ser levada a vida toda. Uma dieta simples que inclua legumes, carnes magras, salada, frutas, arroz, etc... Arroz? Sim, arroz! Não entendo por que pessoas acham que o vilão da dieta é o arroz. Só porque é carboidrato? Pizza também é e não vejo ninguém deixando de comer e essa sim é vilã. Bato sempre na tecla que o segredo não está no que você come numa dieta e sim no que você não come. São os furos que você não faz na dieta que te separam do sucesso no emagrecimento. Feito isso, até o Natal você estará visivelmente mais magra afinal temos quatro semanas até lá e essa quantidade de dias de dieta corrida e sem furos faz muita diferença", afirma ela que junto com seu marido Daniel Dezan comanda a "Brave Idea", empresa de consultoria esportiva sediada nos Estados Unidos.

Gabi Dezan ressalta que o perigo não está nas ceias de Natal e Ano Novo. "Dia 24 de dezembro chegou e tem ceia com a família à noite. Logo, isso não implica em comer errado desde o café da manhã. Esse é outro terrível hábito das pessoas. Só porque sabem que à noite jantarão algo que não faz parte da dieta do dia a dia delas, acabam fazendo todas as refeições erradas. É aquela história do já estraguei, vamos estragar mais! Isso não faz sentido. O prejuízo para o físico é muito menor se você fizer apenas uma refeição fora do que todas. O mesmo fica para toda a semana do Natal até o Ano Novo. Não é porque você irá jantar algo fora da dieta na noite do Natal e na noite do Ano Novo que você precisa comer errado a semana inteira. Se em um dia a gente come em torno de cinco refeiçoes, do Natal ao Ano Novo serão oito dias, 40 refeições e apenas duas dessas 40 estarão fora do cardápio. Agora comer as 40 erradas e culpar o feriado de dois dias por isso parece ser um tanto quanto irracional. Não é mesmo?".

Ela também dá dicas valiosas sobre boas opções de refeições durante o período festivo. "Peito de peru é uma boa opção de proteína magra e o arroz basmati uma ótima fonte de carboidrato, além de ser super saboroso. Uma sugestão bacana para acompanhar pode ser um purê de aspargos, legume de baixa caloria com efeito diurético, o que é excelente para quem irá tomar uma taça de champagne e não quer acordar inchada. De sobremesa existem tantas opções saudáveis. A dica que dou é uma cheesecake sem adição de açucar com frutas típicas de Natal. Tenho certeza que você terá uma noite agradável e saborosa. Não dormirá com a sensação de mal estar e acordará super disposta. Pronta para tomar seu café da manhã saudável e praticar uma caminhada matinal ao ar livre! Afinal é Natal, mas seu corpo não distingue feriado de dias úteis", completa a "Life Coach das Estrelas".

Campeã mundial de fisiculturismo, título que lhe rendeu um green card para morar e trabalhar nos Estados Unidos, Gabi Dezan é bacharel em Fisioterapia, em Educação física e certificada como life coach. Seu marido Daniel Dezan é nutricionista esportivo registrado pela International Society of Sports Nutrition, maior órgão de nutrição esportiva dos EUA, Bacharel em Ciência do Esporte, com três pós graduações (nutrição esportiva, fisiologia do exercício e nutrição clínica avançada: dietoterapia, metabologia e terapêutica nutricional), mestrado em Treino em Alto Rendimento e atualmente faz doutorado em Atividade Física e Saúde na Europa.

Fabiano de Abreu/Asimp