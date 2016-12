Confraternização dos Colaboradores do Inesul

No dia 16 de dezembro, aconteceu no auditório do Inesul a Confraternização dos Colaboradores da Instituição juntamente com o Presidente da Mantenedora, Dinocarme Aparecido Lima; com a Diretora Geral, Dra. Vergínia Aparecida Mariani, que trouxe seus familiares, com a Diretora Acadêmica, Dra. Maria Lucia L. Buzato, Dra. Anna Gardeman do Departamento Jurídico, e a Assistente de Direção, Profª Ednalva Guizi.

O Sr. Dinocarme agradeceu a todos os presentes e falou do sucesso do ano de 2016. A Dra. Maria Lucia proferiu sua mensagem emocionada e também agradeceu a todos, aproveitou também para anunciar a mais nova integrante do Inesul: Amanda Marcely. Em seguida, foi transmitida uma mensagem com as fotos de todos os colaboradores da Instituição. Foi uma tarde maravilhosa, com muitas guloseimas, revelação do amigo secreto e sorteio de vários brindes. Desejamos a todos um ano novo de mutas alegrias, paz e amor.

Asimp/Inesul

Clique nas fotos para ampliar