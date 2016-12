Gabi Miranda, Musa de Bateria da Tatuapé, um presente de Natal

Gabi MIranda, a Musa de Bateria da Acadêmicos do Tatuapé, nos presenteia neste Natal com um lindo ensaio nas lentes do mito Davi Borges.

"Escolhi um lugar simples mas lindo pra poder fazer as fotos. Apesar de todo glamour que existe no natal, também existe uma realidade triste para muitos então preferi algo que pudesse transparecer os dois lados." Gabi Miranda.

A frase foi pelo fato de ter escolhido um mangue para fotografar, optando pelas diferenças de realidades que vivemos no Brasil.

Fabiano de Abreu/Asimp