Alice Matos revela como é seu prato fitness na ceia de Natal: "Peito de peru e salada verde"

A modelo e empresária Alice Matos, proprietária da Labellamafia, revela que não abre mão de sua alimentação regrada nem mesmo na ceia de Natal.

"Vou passar as festas de Fim de Ano, com a minha família: pai, mãe, irmãos e marido. Sei cozinhar o básico, mais comida de dieta. A única parte da ceia que devo participar é indo no mercado e depois fazendo a salada. Geralmente meu prato de Natal é o peito de peru e salada verde. Também pode uma farofinha e uma maionese. Ninguém é de ferro (risos)", afirma a catarinense de 30 anos.

Alice Matos é casada há quase 10 anos com o empresário paulista Giulliano Puga. O casal começou vendendo biquíni na praia até criar a Labellamafia. Hoje a marca também tem a linha masculina batizada de Lamafia, cujo padrinho é nada mais, nada menos que o apresentador, ator e modelo fitness Marcos Mion.

Formada em jornalismo, ela começou a participar de competições do mundo fitness em 2011. A modelo conquistou diversos títulos, entre eles o 1º lugar no Bikini Campeonato Catarinense promovido pelo IFBB-SC (Federação Catarinense de Culturismo), 2º lugar no Bikini Brasileiro do IFBB-RJ, 2º lugar no Wellness Expo Nutrition, também no Rio de Janeiro, e 6º lugar no Bikini Arnold Classic Europe, em Madri, na Espanha.

Vanessa Scarcella/Asimp