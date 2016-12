Bailarina do "Domingão do Faustão", Natacha Horana ensina receita de sobremesa para festas

Natacha Horana, considerada a mais bela bailarina do "Domingão do Faustão", cuida do corpo durante todo o ano. Na ceia de Natal, no entanto, a loira esquece da dieta e aproveita o momento com a família.

"Vou passar o Natal com minha família por parte de mãe. Todo ano passamos juntos. Natal para mim é uma data muito importante porque além de ser o nascimento do menino Jesus, é uma data onde podemos reunir a família. Esquecemos os problemas por algumas horas e conseguimos celebrar com todos. Na ceia de Natal tem de tudo, minha família é boa de cozinha. Cada um leva um, dois pratos ou mais e fazemos aquele banquete", conta a beldade de 25 anos.

Dona de um corpo com 99cm de quadril, 65cm de cintura e 90cm de busto distribuídos em 1,69m de altura, Natacha Horana ensina uma receita de sobremesa para a ceia de Natal. "Não sei cozinhar muito bem não, mas às vezes faço doces pois sou apaixonada por doces. Tenho uma dica fácil para levar de sobremesa no Natal. Você compra um chocotone, tira a tampa e separa. Depois tira o miolo, faz brigadeiro de colher, joga dentro do panetone e coloca a tampa novamente. Se quiser pode fazer uma cobertura de brigadeiro também. É fácil de fazer e delicioso".

A modelo que sempre é comparada com a atriz e apresentadora Ellen Rocche teve a honra de ser escolhida a nova embaixadora da marca Vitaflex, dos Estados Unidos. Antes da bailarina do "Domingão do Faustão", a companhia especializada em suplementos e vitaminas do universo fitness era representada pela celebridade fitness Bella Falconi, brasileira que mora nos EUA.

Além de bailarina e modelo fitness, Natacha Horana também é atriz está em cartaz na peça "Dois Casais em Maus Lençóis" todos os sábados às 21h30 no Teatro Ruth Escobar, em São Paulo.

Vanessa Scarcella/Asimp

