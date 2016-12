"Panicat" Aline Mineiro revela que "abre mão da dieta" na ceia de Natal: "Amo comer uma besteirinha"

Aline Mineiro, que é considerada a Panicat mais bonita e escultural do programa "Pânico na Band", admite que "abre mão da dieta" na ceia de Natal e durante suas férias.

"Durante o Natal e férias eu abro mão da dieta, como todo tipo de comida com minha família e não passo vontade em minhas viagens. Amo comer uma besteirinha (risos). Se ficar sem doce eu piro minha cabeça, mas a genética ajuda, então está tudo certo", afirma a loira.

"Para falar a verdade a correria vai ser tanta que vamos preparar a ceia no sábado bem próximo ao Natal pois minha mãe vai trabalhar até tarde e eu também não vou ter tempo para fazer, mas sem dúvida vai ficar ótima. Na verdade o mestre na cozinha é meu namorado, mas como ele não vai passar esse Natal conosco não vamos ter como apreciar suas guloseimas", completa Aline Mineiro.

A modelo de 24 anos conta que passará o Natal com a família e longe do namorado: "Este Natal vou passar em casa com minha família. É o primeiro ano que faço o Natal acontecer na minha casa e estou muito feliz por conseguir realizar esse encontro. A vida é tão frágil e rápida. O que temos de mais valioso são as pessoas que amamos. Vou passar com minha mãe, tia, tio, namorada do meu primo e meu primo. O meu namorado está na casa de praia com os pais dele e acabei não indo pois meus familiares vão vir para minha casa e preciso recebê-los".

"Natal pra mim é uma data em que realmente olhamos para nós mesmos e para os outros. Marca o início de uma nova vida, um momento especial de confraternização entre todos. É a data que o mundo escolheu para homenagear e brindar o nascimento daquele que se fez escravo e morreu por nós.

Natal é tempo de repensarmos a vida e vermos que não somente nessa data que devemos nos alegrar e compartilhar bons sentimentos com o próximo. Natal é o tempo de começar mudanças para um mundo mais fraterno, amoroso, com paz e fazer com que todas essas mudanças não sejam somente durante o dia 25 de dezembro, mas sim todos os dias do ano", finaliza Aline Mineiro, que lançou um programa no YouTube chamado 'No Secrets', que traduzido significa 'Sem Segredos'. O programa além de entrevistar convidados, também conta os segredos da atriz e nos alimenta com conteúdos diversificados e incomuns.

O primeiro entrevistado foi o cantor Lucas Lucco, que falou sobre sua experiência como maquiador. Assista: https://www.youtube.com/watch?v=oJk1j_LyO0s

Fabiano de Abreu/Asimp