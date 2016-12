Prefeitura anuncia nova tarifa do transporte coletivo em Londrina e divulga as novidades para 2017

Expansão do Wi-Fi Free para 340 carros, novos veículos Superbus e aplicativo para smartphone estão entre as melhorias previstas para os usuários

A partir do próximo domingo, 1 de janeiro, a tarifa de ônibus em Londrina será de R$ 3,80, valor reajustado em 5,55%, abaixo da inflação. O anúncio foi feito na quinta-feira (29), em coletiva, pela Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU).

A “Tarifa Verde”, com valor mais barato nos horários de entrepico, será de R$ 3,45 para quem utiliza os coletivos das 8h30 às 11h30 e das 14h30 às 16 horas, de segunda a sexta-feira, exceto nos feriados. O benefício é exclusividade para quem utilizada o cartão transporte. Já o valor do Psiu, com carros e serviços diferenciados, com ar condicionado, internet 4G, poltronas estofadas, cortinas e som ambiente, será de R$ 4,95.

Estudos CMTU apontaram o reajuste para R$ 3,53, considerado os custos do sistema, dentre eles, os principais insumos: salário (mão-de-obra) e diesel. Entretanto, conforme sentença de primeiro grau em fevereiro de 2015, o município é obrigado a inserir os 7,5% de lucratividade das operadoras do transporte coletivo no cálculo da tarifa, o que elevou o valor para R$ 3,80. “Diante do momento econômico vivenciado e da inflação que interfere diretamente nos reajustes dos serviços prestados, a Companhia empenhou-se em atualizar a tarifa com o menor impacto possível para os clientes. Atualmente, são mais de 80 mil passageiros por dia”, explica Wilson de Jesus, gerente de transportes da CMTU.

Avanços em 2016

· Conclusão do programa Passe Livre Estudantil, com isenção prevista para mais de 17 mil alunos do ensino fundamental, médio, superior e cursos de educação profissional técnica de nível médio, ofertados pelo Senac e Senai. O benefício faz parte do planejamento de políticas públicas, em que o valor é 100% custeado pelo município.

· Instalação de 115 novos pontos de ônibus cobertos, totalizando 365 novos nos dois últimos anos (325 deles com bancos)

· Wi-Fi em 280 carros, conexão 4G (61 linhas do transporte coletivo – as de maior número de usuários)

· Início do SuperBus com 8 carros novos: 2 deles, articulados, piso alto (de 19 metros) e 6 convencionais, de 13,20m - suspensão a ar, Wi-Fi e ar condicionado, câmeras, monitor/TV de 14” para informativos aos usuários, e outros diferenciais para oferecer mais conforto e praticidade. Investimento de cerca de R$ 6 milhões nesta fase inicial.

Novidades para 2017

De acordo com o presidente da CMTU, José Carlos Bruno de Oliveira, os investimentos no sistema do transporte coletivo já estão previstos neste reajuste, como a ampliação dos 280 carros com Wi-Fi Free para 340, atendendo 74 linhas. Também a implantação de mais 8 veículos Superbus, de 13,20m (convencionais) ainda no primeiro semestre, totalizando 16 ônibus com os benefícios já testados e aprovados pelos clientes. E ainda, a conclusão de um aplicativo para smartphone, para consulta simplificada de horários e itinerários dos ônibus em tempo real. “Sem dúvida, a chegada do Superbus foi um grande diferencial para o transporte público da cidade; um alto padrão, com veículos mais modernos, confortáveis, com ar condicionado, suspensão a ar, conectividade com Wi-Fi Free dentre outras características exclusivas do modelo implantado, que permitem uma prestação de serviço de mais qualidade, como incentivo à adesão dos coletivos para promover a mobilidade urbana”, salienta Bruno.

Alterações:

Tarifa de R$ 3,60 para R$ 3,80 (5,55%)

Tarifa Verde de R$ 3,25 para 3,45 (6,15%)

Psiu de R$ 4,70 para R$ 4,95 (5,31%)

Diferenciais técnicos do Superbus:

· Banco do motorista com volante ajustável em altura e profundidade

· Retrovisores elétricos

· Câmbio automático, o que diminuindo os solavancos nas saídas e trocas de marcha, aumentando o conforto dos passageiros

· Todos os ônibus são rastreados e monitorados 24 horas via satélite

· Os motoristas receberam treinamento especial para “pilotar” o Superbus

· Os bancos têm estofado, encosto para cabeça

· Os veículos têm monitores/TV (usaremos para comunicação dos serviços aos clientes do transporte coletivo)

· Ar condicionado

· Wi-Fi de graça

· 5 câmeras internas, nas portas, no cobrador e em todo compartimento de passageiros e uma externa, além de transmitir as imagens ao vivo para o motorista, gravam tudo o que acontece dentro e fora do coletivo, aumentando a segurança de passageiros, pedestres e do trânsito de uma maneira em geral

· As portas são acionadas eletricamente, com movimento de abrir e fechar mais suave, diminuindo a possibilidade de machucar um passageiro que esteja nos degraus. Todas as portas têm sensor para proteger o cliente

· O motor, um dos menos poluentes do mundo, fica na traseira do ônibus, diminuindo consideravelmente o barulho para os passageiros

· Um veículo 100% dentro das normas de acessibilidade, com elevadores e capacidade para transportar simultaneamente dois cadeirantes

· Articulado - São 19 metros de comprimento, transportando mais passageiros, com mais conforto e pelo mesmo valor - o melhor custo benefício.

Como fazer o cartão transporte?

· Cópia do RG e do CPF

· Confecção gratuita na Loja de Crédito da rua Quintino Bocaiúva (das 8h às 17h), no Shopping Royal Plaza (das 10h às 19h) ou no Terminal Central (das 7h às 19h)

· Inserir 5 créditos (mínimo)

Observações:

Em anexo, gráfico da Composição Sintética da Planilha do Transporte Coletivo (2017). Publicação da planilha de cálculos no site www.cmtuld.com.br a partir do dia 02/01/2017.

Comparativo da tarifa com outras cidades do Paraná – vale lembrar que Londrina é uma das primeiras a anunciar o reajuste, pelo período da database dos trabalhadores do sistema de transportes. Outros municípios divulgarão o aumento a partir de fevereiro/2017.

Cidades do Paraná Cidades Tarifa Tarifa Data do Reajuste São José dos Pinhais Tarifa integrada R$ 3,80 1/3/2016 Colombo Tarifa integrada R$ 3,80 1/3/2016 Rio Branco do Sul Tarifa integrada R$ 4,70 1/3/2016 Curitiba Grau 1 R$ 3,70 1/2/2016 Grau 2 (Integrada) R$ 3,80 Grau 3 (Integrada) R$ 3,90 Grau 4 (Integrada) R$ 4,70 Londrina Normal R$ 3,80 1/1/2017 Tarifa Verde R$ 3,45 Estudante R$ 0,00

Comparativo com outras cidades

Outras Cidades Cidades Tarifa Tarifa Reajustes: Data Prevista Campinas/SP Tarifa R$ 3,80 3/1/2016 Guarulhos/SP Tarifa R$ 4,50 29/12/2016 Mogi das Cruzes/SP Tarifa R$ 3,80 9/1/2016 Osasco/SP Tarifa R$ 4,20 30/12/2016 Barueri/SP Tarifa R$ 4,20 31/12/2016 Santo André/SP Tarifa R$ 4,20 3/1/2017 Sorocaba/SP Tarifa R$ 3,80 13/1/2016 São José dos Campos/SP Tarifa R$ 3,80 24/1/2016 Ipatinga/MG Tarifa R$ 3,80 03/01/207 Destaca-se que dentre as cidades que já anunciaram reajuste, Londrina mantém a menor tarifa.

Asimp/CMTU